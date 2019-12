Bild: rbb

"The Gum Wall" - Neues Stadtmöbel soll gegen Kaugummi-Plage helfen

12.12.19 | 13:53 Uhr

Wohin mit dem ausgekauten Kaugummi? Doch wohl nicht auf die Straße? Falls doch, bleibt er an der nächsten Schuhsohle kleben - oder auf dem Gehweg. In beiden Fällen ist er nur äußerst schwer zu entfernen. Nun ist Hilfe in Sicht: "The Gum Wall". Von Daniel Marschke

Kaugummi klebt. Ihn einfach auf die Straße zu entsorgen, ist daher keine gute Idee - denn auch an Schuhsohlen klebt er besser als Uhu und Co. Und auch für die Berliner Stadtreinigung (BSR) sind Kaugummis ein Problem: Sie lassen sich nur äußerst schwer entfernen. Eine Lösung kommt nun vielleicht aus dem baden-württembergischen Mosbach.

Kauen, kleben, gehen

"The Gum Wall" ist ein relativ simpler Alu-Behälter, der mit speziell beschichteten Papier-Folien bestückt wird. Nach dem Motto "Kauen, kleben, gehen" lassen sich Kaugummis sozusagen im Vorübergehen festdrücken. Ist der Papierträger voll, wird er einfach entnommen und durch den nächsten ersetzt. So lassen sich ausgekaute Kaugummis entsorgen, ohne auf der Straße zu landen. Alternativ können sie in eine Auffangschale geworfen werden.



Das Folien-Design Bild: rbb

BSR hat schon 50 Kaugummi-Wände bestellt

Erfunden hat die Kaugummi-Wand ein Tüftler aus dem Odenwald: "Durch die 'Gum Wall' können wir die Verschmutzung extrem reduzieren", sagte The-Gum-Wall-Geschäftsführer Klaus Götz rbb|24. Die Zahl der achtlos weggeworfenen Kaugummis lasse sich an zentralen Plätzen auf diese Weise "um 40 bis 60 Prozent reduzieren". Offenbar kommt die Idee so gut an, dass sich die BSR nach einem zweimonatigen Testlauf dazu entschieden hat, 25 weitere "Gum Walls" zu bestellen und in der Innenstadt zu verteilen. Kaugummi-Wände sind zum Beispiel am Alexanderplatz und am Hauptbahnhof zu sehen. "Es ist ein großes Problem für die Stadtsauberkeit, dass immer noch viele Menschen ihre Kaugummis achtlos auf den Boden spucken", sagte ein BSR-Sprecher am Mittwoch. Festgeklebte Kaugummis würden normalerweise mit Hochdruck-Reinigungsgeräten entfernt, für Berlin seien diese aber wegen des sandverfugten Pflasters normalerweise nicht geeignet.

Mögliche Zielgruppe: 800 Berliner Schulen

Auch mit der Bahn und "Wir in Berlin" ist das baden-württembergische Unternehmen im Gespräch. Die gemeinnützige Bürgerschaftsplattform soll den Kontakt zu den Berliner Bezirken und der Schulverwaltung herstellen. So könnten auch alle rund 800 Berliner Schulen mit einer Kaugummi-Wand ausgestattet werden.

Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler vor allem den "spielerischen Aspekt" der neuartigen Kaugummi-Entsorgung zu schätzen wissen, sagt The-Gum-Wall-Chef Götz. Verbote dagegen würden nur wenig helfen. "Wir versuchen, die Kids mit ins Boot zu holen", erläutert der 47-Jährige, der eigentlich gelernter Schlosser ist, später aber auch eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht hat.

"The Gum Wall" sensibilisiert für Abfallproblematik

Die Idee sei ihm vor gut vier Jahren gekommen, als er mal selbst in einen Kaugummi trat. "Da habe ich gemerkt, wie aufwändig es ist, den wieder zu entfernen." Inzwischen sei sein Unternehmen in verschiedenen europäischen Ländern vertreten und habe um die 35 Mitarbeiter. Allein in Deutschland habe "The Gum Wall" bisher rund 2.000 Kaugummi-Wände aufgestellt.

Das Feedback auf die Gum-Walls aus Mosbach sei ganz überwiegend positiv. "Manche finden das zwar eklig, die Kaugummis da so aufgeklebt zu sehen", sagt Götz, andererseits würde der Anblick viele Menschen für Abfall und Abfallentsorgung "sensibilisieren".