Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik präsentieren am Mittwoch eine umfangreiche Analyse zur Organisierten Kriminalität in Berlin. In dem sogenannten Lagebild OK geht es um Bandenkriminalität vor allem in den Bereichen Drogenhandel, Einbruch und Diebstahl.



Bekannt ist bereits, dass sich die meisten Berliner OK-Ermittlungen gegen russisch-eurasische Banden richten. Im Visier der Ermittler ist ebenfalls die Kriminalität von Rockern sowie arabischstämmigen Clan-Mitgliedern.