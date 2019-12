Ein Vereinsmitglied hatte die Beschädigungen an der Spiegelinstallation der Künstlerin Patricia Pisani in der Murellenschlucht am Dienstagmorgen entdeckt.

Das Mahnmal für die Opfer der NS-Militärjustiz in Berlin-Ruhleben ist von Unbekannten demoliert und mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Das hat die Interessengemeinschaft der Eigenheimsiedlung Ruhleben e.V. (IG Ruhleben) am Dienstag rbb|24 mitgeteilt. Der Verein hat bereits Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

An mindestens 17 Spiegeln wurden Schäden festgestellt. Plaketten mit Aufschriften an den Masten der Spiegel wurden offenbar mit Zangen oder Brecheisen abgerissen, zerkratzt und mit Hakenkreuzen beschmiert, teilte der Verein mit.

Im Areal des 62 Meter hohen Murellenbergs in Ruhleben, in dessen östlichem Teil die Waldbühne liegt, richteten die Nationalsozialisten eine Hinrichtungsstätte für Deserteure und sogenannte "Wehrkraftzersetzer" ein. Mehr als 200 Todesurteile wurden hier vollstreckt.

An die Toten erinnert seit 2002 die Installation "Denkzeichen zur Erinnerung an die Ermordeten der NS-Militärjustiz" der argentinischen, in Berlin lebenden Künstlerin Patricia Pisani. Ausgehend von der Glockenturmstraße stellte sie entlang des Waldweges 104 Verkehrsspiegel auf, deren Zahl sich hin zur wahrscheinlich authentischen Erschießungsstätte am Munitionsdepot verdichtet. 15 Spiegel tragen per Laser gravierte Texte, die auf die Geschichte, den Ort, die NS-Urteile und -Gesetze verweisen und Zitate von Zeitzeugen zu unmittelbaren Erlebnissen tragen.