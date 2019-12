Großeinsatz der Polizei am Checkpoint Charlie

Nach Berichten über einen möglichen Raubüberfall gab es am Montag einen Polizeigroßeinsatz am Checkpoint Charlie. Die Polizei konnte Schüsse und eine verdächtige Person bislang nicht bestätigen, von denen Zeugen berichtet hatten.

Am Montagmittag hat es am Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins einen großen Polizeieinsatz gegeben. Zunächst bestand der Verdacht, eine Starbucks-Filiale sei überfallen worden. Berichte von Zeugen, die Schüsse an dem Café gehört haben wollen, wies die Polizei inzwischen aber zurück.

"Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt", teilte die Polizei bei Twitter mit. Ein Sprecher sagte, Zeugen hätten den mutmaßlichen Täter beschrieben. Er werde weiter gesucht.

Eine Suche in der näherein Umgebung habe keinen Hinweis auf eine verdächtige Person erbracht, teilte die Polizei auf Twitter mit. Allerdings hätten Beamten eine Patronenhülse vermutlich von einer Schreckschusswaffe gefunden, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen des Verdachts einer Straftat.