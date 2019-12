Die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand im Bezirk Neukölln ausrücken. Wie sie auf Twitter um kurz vor halb zehn mitteilte, war eine Wohnung im zweiten Stockwerk in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich mehrere Menschen in dem Mehrfamilienhaus befunden. Weitere Einsatzkräfte seien hinzugezogen worden.

Im Rahmen der Lösch- und Rettungsarbeiten sei eine schwerverletzte Person geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Eine weitere Person wurde am Abend noch vor Ort behandelt.



Das Feuer konnte gelöscht werden. Zwischenzeitlich seien 40 Kräfte im Einsatz gewesen, so die Feuerwehr. Die Nachlöscharbeiten dauerten am späten Abend noch an.