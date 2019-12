Elf Monate nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 40-jährigen Mann in Berlin-Neukölln ist ein Angeklagter zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der 38-Jährige habe sich des Totschlags schuldig gemacht, begründete das Landgericht am Donnerstag. Er habe den Mann, den er seit vielen Jahren kannte, auf einem Gehweg mit der Faust geschlagen und dann vier Mal auf das Opfer eingestochen.



Ein mitangeklagter Bruder des 38-Jährigen erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung ein Jahr Gefängnis. Er habe in Richtung des Opfers getreten, so das Gericht.