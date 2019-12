Happy End in Berlin-Neukölln: Ein kleiner Junge bekommt seine Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke nun doch. Mino konnte nach einem Paketdiebstahl ausfindig gemacht werden. Das schreibt der Betreiber des Instagram-Profils "Nachhaltiger Leben in Berlin", Jonas Wegener, auf seinem Account.

Wegener hatte den Fall auf der Plattform öffentlich gemacht, nachdem am Sonntag eine Familie vor Wegeners Wohnungstür gestanden hatte mit insgesamt acht oder neun aufgerissenen DHL-Paketen, sagte er rbb|24 am Montag. Die Frau habe gesagt, sie habe einen "großen Haufen Pakete" in der Unstrutstraße/Ecke Saalestraße gefunden, die sie nun versuche zuzustellen. Die Päckchen hätten nahe der Ringbahngleise in einem Gebüsch gelegen, eins davon war an Jonas Wegener adressiert.