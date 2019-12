Zwei Menschen in Bahnhofsaufzug eingeschlossen

Hermannstraße in Neukölln

Die Berliner Feuerwehr ist aktuell mit Höhenrettern am U-Bahnhof Hermannstraße im Einsatz. Dort sind ein Vater und seine Tochter in einem Aufzug steckengeblieben, wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte.

Demnach harren sie seit 14:50 Uhr in dem Fahrstuhl aus. Die Familie sei aber noch immer in der Aufzugskabine in sieben Metern Tiefe eingeschlossen, heißt es weiter. Die Betroffenen seien wohlauf.

Die Feuerwehr ist mit schwerem technischen Gerät im Einsatz, um das Dach der Fahrstuhlkabine aufzureißen, so der Sprecher. Spezialkräfte der Höhenrettung haben sich abseilen müssen, um die Eingeschlossenen zu befreien. Man hoffe, den Einsatz bis 19 Uhr beenden zu können, sagte der Sprecher.

Laut Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gibt es um die U-Bahnstation Hermannstraße Verkehrseinschränkungen wegen des Einsatzes.