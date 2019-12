15 Menschen bei Kellerbrand in Neukölln verletzt

Nach einem Kellerbrand in Berlin-Neukölln sind 15 Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei ihnen besteht der Verdacht einer Rauchvergiftung. Der Brand war am späten Freitagabend im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen.

Bei einem Kellerbrand in der Jahnstraße in Berlin-Neukölln wurden am Freitagabend 15 Menschen verletzt.

Das Feuer brannte im Keller eines Wohnhauses, Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus. Zwölf Menschen mussten mit Drehleitern aus ihren Wohnungen gerettet werden. Insgesamt 35 Menschen wurden von Rettungskräften betreut. 15 von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in umliegende Krankenhäuser.

Warum es in dem Keller brannte, ist noch nicht bekannt.