Zahlreiche Restaurants kochen an den Feiertagen ein Weihnachtsmenü und beliefern die Notunterkünfte. In der Logistik-Küche der Berliner Stadtmission wird an Heiligabend selbst gekocht: 800 Gänsekeulen mit Klößen und Rotkohl für Menschen in verschiedenen Einrichtungen und zum Nachtisch traditionell rote Grütze mit Vanillesoße, wie die Sprecherin Barbara Breuer sagte. Zwischen den Jahren spendeten überdies mehrere Hotels Essen. Die Kältebusse der Stadtmission sind laut Breuer an Heiligabend unterwegs und verteilen neben Schlafsäcken und heißem Tee auch Weihnachtspräsente.