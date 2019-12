Die Meldefrist für die Ende Januar geplante Obdachlosenzählung in Berlin endet an diesem Freitag. Bisher haben sich insgesamt über 3.200 Freiwillige für die "Nacht der Solidarität" in der Senatsverwaltung für Soziales gemeldet, wie Senatorin Elke Breitenbach im Sozialausschuss am Donnerstag bekannt gab.

Demnach hätten sich am meisten Freiwillige im Bezirk Mitte (429) berufen gefühlt, gefolgt von Tempelhof-Schöneberg (324) und Friedrichshain-Kreuzberg (299). Schlusslichter bilden die Randbezirke Reinickendorf (144), Marzahn (122) und Spandau (99).