Bild: dpa/Federico Gambarini

Mehr als 25 Tage - Ozonwerte in Berlin und Brandenburg zu oft überschritten

27.12.19 | 15:00 Uhr

Hohe Ozonwerte sollten, so ist der Richtwert in Deutschland, möglichst an nicht mehr als 25 Tagen überschritten werden. Diese Marke wurde aber im noch laufenden Jahr an mehreren Messstellen in Berlin und Brandenburg gerissen.

Die Anzahl der Tage mit hohem Ozonwert lag in diesem Jahr in Berlin und auch an einigen Brandenburger Orten deutlich über dem empfohlenem Maß. An einer Berliner Messtelle in Berlin-Marienfelde wurden die Werte an 37 Tagen überschritten, an einer Brandenburger Messstelle an 34 Tagen. Vom Umweltbundesamt (Uba) heißt es, pro Kalenderjahr sollte es nicht mehr als 25 Tage geben, an denen der tägliche Mittelwert von über 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wird.

Neben der Messstelle in Berlin-Marienfelde gab es bis zum 26. Dezember vor allem im Grunewald und in Friedrichshagen häufig Ozonkonzentrationen über dem Grenzwert, dort waren es jeweils 33 Tage. Auch in Frohnau (30 Tage) und Neukölln (28 Tage) konnten die Empfehlungen nicht eingehalten werden. An den übrigen Messstellen in Wedding (22), Buch (14) und Frankfurter Allee (5) gab es keine Überschreitungen.

Berlin Marienfelde 37 Berlin Grunewald (3.5 m) 33 Berlin Friedrichshagen 33 Berlin Frohnau (3.5 m) 30 Berlin Neukölln 28 Berlin Wedding 22 Berlin Buch 14 Berlin Frankfurter Allee 5 Quelle: Umweltbundesamt

In Brandenburg wurde die höchste Zahl an Überschreitungen in Lütte (Belzig) gemessen: mit 34 Tagen. Dahinter folgen Elsterwerda (33), Blankenfelde-Mahlow (31), Spreewald (29), Eisenhüttenstadt und Cottbus (beide 28), sowie Wittenberg, Nauen und Frankfurt (Oder) mit jeweils 26 Tagen.





Lütte (Belzig) 34 Elsterwerda 33 Blankenfelde-Mahlow 31 Spreewald 29 Eisenhüttenstadt 28 Cottbus 28 Wittenberge 26 Nauen 26 Frankfurt (Oder) 26 Hasenholz 24 Spremberg 23 Brandenburg a.d. Havel 20 Potsdam, Groß Glienicke 20 Schwedt (Oder) 19 Luckenwalde 19 Dallgow-Döberitz 19 Neuruppin 18 Potsdam-Zentrum 16 Quelle: Umweltbundesamt

Atemwegsprobleme bei hohen Ozonwerten

Hohe Ozonwerte in Bodennähe sind problematisch. Es greift viele andere Stoffe an und kann deshalb Menschen, Pflanzen und Materialien schädigen. Bei Menschen kann es vor allem Atemwegsprobleme hervorrufen. Ab einem Ozonwert von 180 µg/m3 (Ein-Stunden-Mittelwert) werden Warnungen an die Bevölkerung herausgegeben. Ozon in Bodennähe bildet sich bei intensiver Sonneneinstrahlung durch chemische Prozesse aus anderen Schadstoffen. Dazu gehören zum Beispiel auch Stickstoffoxide, die unter anderem durch den Straßenverkehr entstehen. Sommerliche Hochdruckwetterlagen begünstigen die Ozon-Entstehung. Zu hohe Konzentrationen gab es daher an Berliner Messpunkten vor allem im Juni und im August. Hohe Konzentrationen werden dabei auch im Stadtumland oder in städischen Grünflächen gemessen. Wie das Umweltbundesamt erklärt, werden die Vorläuferstoffe des Ozons aus der Stadt geweht, wo sie dann zu Ozon reagieren. Ozon in Innenstädten hingegen reagiert oft weiter - beispielsweise mit Stickstoffmonoxid (NO) aus Autoabgasen. Dort können die Ozonwerte dann niedriger liegen.

Zu wenig in der Atmosphäre ist auch schlecht

Aktuelle und frühere Luftdaten - darunter auch der Ozonwert - sind auf der Internetseite des Umweltbundesamtes einsehbar. Natürlicherweise kommt Ozon in höheren Schichten der Atmosphäre vor und erfüllt dort einen wichtigen Zweck: Es hält die Ultraviolettstrahlung der Sonne ab. Dass diese Ozonschicht teils Löcher aufwies und aufweist, bereitet Forschern daher schon seit vielen Jahren Sorgen.