Kreuzberg und Reinickendorf - Zwei Berliner Polizisten bei Einsätzen gebissen

27.12.19 | 14:36 Uhr

Zwei Berliner Polizisten haben bei Einsätzen in der Nacht zu Freitag Bissverletzungen erlitten. Ein 19-Jähriger biss einem Polizisten in Kreuzberg die Hand blutig. In Tegel hat eine 24-Jährige einen Beamten bei einem Transport verwundet.

Zwei Kommissare der Berliner Polizei haben ihre Einsätze in der Nacht zu Freitag mit Bissverletzungen beendet. Weitere Beamte wurden durch Tritte, Schläge und andere Handgreiflichkeiten verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein 19 Jahre alter Mann bei seiner Festnahme in Kreuzberg einem Polizisten die Hand blutig gebissen. Danach verletzte er eine Beamtin, indem er ihre Finger verdrehte. Nach Angaben der Polizei hatten der Beamte und seine Kollegin den Mann festnehmen wollen, weil er zuvor eine 15-Jährige an einem Restaurant in der Skalitzer Straße sexuell belästigt und einen 59-Jährigen, der das Geschehen beobachtete und eingriff, ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Verdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch in der Wiener Straße gestellt werden. Zeugen hätten den 19-Jährigen wiedererkannt. Er habe sich aber der Festnahme widersetzt. Im Polizeigewahrsam soll er noch eine Tür beschädigt haben. Am Morgen wurde der 19-Jährige wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen sexueller Belästigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Pärchen greift Beamte und Rettungskräfte an

In derselben Nacht wurden Einsatzkräfte in Tegel angegriffen. Kurz vor drei Uhr war die Polizei in die Neheimer Straße gerufen worden, wo eine Frau laut Polizeiangaben "angeblich um Hilfe gerufen hatte". Vor Ort trafen die Polizisten auf ein betrunkenes Pärchen. Während der Befragung der beiden soll es dann zu Handgreiflichkeiten durch die 24-jährige Frau und ihren 25 Jahre alten Freund gekommen sein, zwei Beamte wurden durch das Handgemenge und durch Tritte verletzt. Die 24-Jährige wollte anschließend von Rettungskräften der Johanniter-Unfall-Hilfe in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zum Schutz der Rettungskräfte eingesetzte Polizeikommissar wurde nach Polizeiangaben während des Transportes von der Frau in die linke Hand gebissen. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei noch an.

