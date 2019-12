Im Streit um einen neuen Tarifvertrag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte der Schlösserstiftung zu einem Warnstreik am 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag) aufgerufen.



"Wir gehen davon aus, dass der Geschäftsbetrieb insbesondere im Neuen Palais in Potsdam und im Schloss Charlottenburg durch den Streik stark beeinträchtigt wird", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Germanus am Montag. Die Beschäftigten sollen am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr ihre Arbeit niederlegen.