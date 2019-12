Arnswalder Platz in Prenzlauer Berg

Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Spielplatz am Arnswalder Platz im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gesperrt, nachdem dort innerhalb von drei Wochen zunächst zwei Mal Rasierklingen und dann am Montag im Laub versteckte Reißzwecken gefunden worden waren.

Die Begleiterin einer Schulklasse verletzte sich durch eine Reißzwecke am Fuß. Insgesamt wurden 20 bis 30 Reißzwecken auf dem Spielplatz entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich im Laub weitere Reißzwecken befinden, sperrte die Polizei den Spielplatz. Das Grünflächenamt will das Gelände schnell reinigen.

Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang zu den beiden Rasierklingen-Funden Ende November und Anfang Dezember gibt.