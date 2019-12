Gegen 21 Uhr bemerkte eine Polizeistreife an der Kreuzung Pallasstraße / Potsdamer Straße / Goebenstraße einen hellen Blitz und danach eine starke Explosion, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Detonation beschädigte drei Autos, die zu diesem Zeitpunkt an der Stelle vorbeifuhren. Ein weiteres Auto, das dort parkte, wurde ebenfalls beschädigt.

Durch die Druckwelle gingen auch drei Fensterscheiben eines Wohnhauses an der Pallasstraße zu Bruch. Ein Bewohner dieses Hauses teilte zudem mit, dass in seiner Wohnung eine Wanduhr von der Wand gerissen und beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Zeugen teilten mit, dass kurz nach der Explosion eine Personengruppe vom Ort flüchtete. Die Kriminalpolizei ermittelt.



In den Straßen rund um den "Sozialpalast" in Schöneberg wurde in den vergangenen Jahren zum Jahreswechsel immer wieder ausgiebig geböllert und Pyrotechnik gezündet. Dabei waren auch Polizeibeamte mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. In diesem Jahr gilt dort in der Silvesternacht erstmals ein offizielles Feuerwerk- und Böllerverbot.