Während der Vorweihnachtszeit kommt es immer wieder zu Bränden wegen in Flammen aufgegangener Adventsgestecke oder Weihnachtsbäume. Die Berliner Feuerwehr warnt Jahr für Jahr vor diesen besonderen Gefahren und erklärt den richtigen Umgang mit Kerzen und offenem Feuer in der Weihnachtszeit [berliner-feuerwehr.de].



Erst am Mittwochabend vergangener Woche fing in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ein Adventskranz Feuer, der Bewohner konnte von der Feuerwehr gerettet und schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht werden. Vermutlich griff das Feuer von einem Adventsgesteck auf Möbel in der Wohnung in der Heidelberger Straße über, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Acht weitere Mieter wurden in Sicherheit gebracht.



Der Brand in der Wohnung eines Feuerwehrmannes am Sonntag in Steglitz ging derweil offenbar nicht auf ein in Flammen geratenes Adventsgesteck zurück. Nach einem Bericht der "B.Z." soll der Brand durch Lötarbeiten entstanden sein, die der Bewohner durchführte. Die genaue Brandursache muss aber laut Feuerwehr noch ermittelt werden.



Durch das Feuer, das am Sonntag erst nach sieben Stunden gelöscht werden konnte, kam der Bewohner mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus, drei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Weil das Feuer auf den Dachstuhl übergriff, wurden alle Bewohner evakuiert und konnten nicht in ihre Wohnungen zurück - auch über Nacht mussten die Bewohner in Ersatzquartieren unterkommen.