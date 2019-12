Polizei und Zoll haben am Dienstag ein illegales Shisha-Tabak-Vertriebsnetz in Berlin stillgelegt. Bei dem Einsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft konnten 1,1 Tonnen unversteuerter Wasserpfeifen-Tabak sichergestellt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung von 13 Objekten im gesamten Stadtgebiet waren insgesamt 274 Beamte im Einsatz.

Seit Dezember 2018 sei die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GE Zig) des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamts Berlin der Gruppierung von Tatverdächtigen auf der Spur gewesen, so die Polizei. Die fünf Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sollen neben zwei legalen Ladengeschäften mit angeschlossenem Online-Handel auch eine illegale Vertriebsschiene mit selbst hergestelltem Wasserpfeifentabak aufgebaut haben.

Unter katastrophalen hygienischen Bedingungen sollen sie am Fiskus und an jeglichen Kontrollen vorbei für den illegalen Markt produziert haben. Eine dieser Produktionsstätten konnte bei dem Einsatz in einem Keller in Kreuzberg stillgelegt werden. "Dieser Erfolg zeigt, wie wichtig die gemeinsame und behördenübergreifende Ermittlungsarbeit dieser Einheit ist", sagte Regierungsdirektor Pampel-Jabrane, Leiter des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg.