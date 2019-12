imago-images/Seeliger Audio: Inforadio | 27.12.2019 | Martin Schneider | Bild: imago-images/Seeliger

Jahreswechsel in Berlin - Zahl der Feuerwehrleute für Silvester fast verdreifacht

27.12.19 | 16:28

Die Berliner Feuerwehr hat in der Silvesternacht 1.463 Einsatzkräfte zur Verfügung – fast drei Mal so viele wie in einer regulären Nacht. Wie Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Freitag sagte, werden die Haupt- und Ehrenamtlichen zusätzlich von Helfern des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks unterstützt.

Ein Schwerpunkt für die Einsatzkräfte wird die Silvesterparty am Brandenburger Tor, dort plant die Feuerwehr neben einer Koordinierungsstelle am Platz des 18. März auch zwei temporäre Wachen am Großen Stern und am Jakob-Kaiser-Haus. Außerdem werden die Laternen auf der Festmeile nummeriert, so dass den Helfern bei Vorfällen genau angegeben werden kann, wo sie hinmüssen.

"Null Toleranz" bei Angriffen mit Böllern

Auch in diesem Jahr hat Homrighausen zufolge der Schutz der Feuerwehrleute bei der Planung eine wichtige Rolle gespielt. Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in den vergangen Jahren verfolgt die Berliner Feuerwehr in der bevorstehenden Silvesternacht die Strategie der "Null-Toleranz". Man werde jeden bekannten Fall zur Anzeige bringen und bis zu einer Verurteilung entsprechend verfolgen, so der Landesbranddirektor. Im vergangenen Jahr waren 49 Feuerwehrleute angegriffen worden, eine Mehrzahl davon mit Raketen und Böllern. Als Folge sind in diesem Jahr zum ersten Mal Feuerwerkskörper nicht nur auf der Festmeile am Brandenburger Tor, sondern auch auf dem nördlichen Alexanderplatz und rund um die Pallasstraße in Berlin-Schöneberg verboten. Im vergangenen Jahr hatten sich vor dem sogenannten Pallasseum etwa 150 Jugendliche eine regelrechte Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Das Verbot gilt in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr unter anderem für Raketen, Fontänen und Chinaböller. Erlaubt sind nur Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen.