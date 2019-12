Angekündigt wurden das Dauerzwitschern und der dazugehörige Hashtag am Samstagnachmittag - natürlich auf Twitter: "Von 17 bis 3 Uhr nehmen wir sie Sie unter #welcome110 mit in unsere einsatzstärkste Nacht des Jahres", teil die Polizei in ihrem Tweet mit. Schwerpunkte der Twitter-Berichterstattung sind demnach der Polizei-Einsatz auf der Festmeile am Brandenburger Tor sowie verschiedene Notrufeinsätze im gesamten Stadtgebiet.

Was den illegalen Einsatz von Feuerwerkskörpern betrifft, hofft die Polizei diesmal auf einen ruhigeren Verlauf der Silvesternacht. Um Böllerschlachten zu verhindern, sind gleich mehrere Bereiche zu feuerwerksfreien Zonen erklärt worden, dazu gehören die gesamte Festmeile und der Pariser Platz, der Alexanderplatz und der Steinmetzkiez rund um die Pallasstraße im Norden Schönebergs.