Nach dem Tod einer 29-Jährigen in Berlin-Spandau spricht die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nun von möglichem Mord. Der 36-jährige Ehemann, der von dem Opfer getrennt lebte, sei verdächtig, der Frau "aufgelauert und sie mit mehreren Messerstichen getötet zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mit. Laut Mitteilung erging inzwischen Haftbefehl gegen den Mann: "Der Beschuldigte befindet sich in U-Haft wegen Heimtücke-Mordes."

Die junge Frau war am Montag in Spandau getötet worden. Laut Polizei fanden Anwohner eines Wohnhauses in der Heerstraße die 29-Jährige stark blutend in einem Hausflur und hätten Rettungskräfte alarmiert. Die Frau starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus.

Eine halbe Stunde nach dem Fund sei der 36 Jahre alte von der Frau getrennt lebende Ehemann auf einem Polizeiabschnitt erschienen und habe angegeben, die 29-Jährige verletzt zu haben.