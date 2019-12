Eine 29-jährige Frau ist am Montag in Spandau mutmaßlich getötet worden. Anwohner eines Wohnhauses in der Heerstraße hätten die Frau am Mittag stark blutend in ihrem Hausflur gefunden, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Daraufhin hätten sie die Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert. Die 29-Jährige verstarb jedoch wenig später in einem Krankenhaus. Aufgrund des Verletzungsbildes sei von einem Fremdverschulden auszugehen, so die Polizei.