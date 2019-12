Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Stadtteil Lichterfelde ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr dem rbb sagte, kam eine weitere Person schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war am Samstagmittag mit zu dem Brand in der Drakestraße ausgerückt, ganz in der Nähe des S-Bahnhofes Lichterfelde-West. 110 Feuerwehrleute, Notärzte, Rettungssanitäter und Kräfte der Luftrettung waren im Einsatz. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in der Erdgeschoss-Wohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. In der Wohnung sei ein lebloser Mann gefunden worden. Ein weiterer Mann in der Wohnung erlitt schwere Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Weil das Feuer starken Rauch entwickelte, blieb der Fluchtweg durchs Treppenhaus zunächst versperrt. Die Feuerwehr nutzte einen Drucklüfter, um den Rauch zu entfernen und rettete damit 16 Menschen aus dem Gebäude, davon vier Kinder. Sie alle blieben unverletzt und wurden in einem Bus versorgt, den die BVG bereitgestellt hatte. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Wie es ausbrechen konnte, ist noch ungeklärt.