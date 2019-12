Der tatverdächtige im Mord an einem Georgier im August im Kleinen Tiergarten wurde in einen Hochsicherheitstrakt verlegt. Offenbar wird vermutet, dass der Mann selbst getötet werden soll, um eine Aussage zu verhindern.

Der mutmaßliche Auftragskiller Vadim S., der im August einen Georgier im Kleinen Tiergarten erschossen haben soll, ist vor einigen Tagen in eine andere Haftanstalt verlegt worden. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat der Bundesnachrichtendienst (BND) einen Hinweis erhalten, wonach S. gezielt getötet werden soll - und zwar auf Betreiben von eben der staatlichen Stelle in Russland, die ihn als Killer beauftragt haben soll.

Der Mann steht im Verdacht im August im Kleinen Tiergarten einen 40-jährigen Tschetschenen mit georgischer Staatsbürgerschaft erschossen zu haben. Der Fall ist spätestens seit dieser ein internationales Politikum. Der Generalbundesanwalt gab am Mittwoch bekannt, dass er die Ermittlungen an sich gezogen hat, da es Indizien dafür gibt, dass staatliche Stellen in Russland den Mord in Auftrag gegeben haben könnten. Konkret steht vor allem Moskaus Militärgeheimdienst GRU unter Verdacht, so das ARD Hauptstadtstudio. Die russische Führung wies bisher strikt zurück, mit dem Fall etwas zu tun zu haben.

Die Bundesregierung wies nach der Übernahme des Falls durch die Bundesanwaltschaft zwei russische Diplomaten aus. Zur Begründung sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts, dass die russischen Behörden trotz wiederholter hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderungen nicht hinreichend an der Aufklärung mitgewirkt hätten. Russland bestreitet eine Verwicklung in den Mordfall und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an.