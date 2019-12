Rasender Motorradfahrer in Berlin-Treptow festgenommen

Die Polizei hat am Samstagvormittag einen Motorradfahrer an der Ausfahrt Stubenrauchstraße in Berlin-Treptow festgenommen. Der Mann war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hatte keinen gültigen Führerschein und soll versucht haben, vor Polizisten zu fliehen.