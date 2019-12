rbb Video: rbb|24 | 16.12.2019 | Bild: rbb

Kurze Grünphasen für Fußgänger - Wer jetzt nicht losrennt, schafft es nicht rüber

16.12.19 | 06:09 Uhr

Rund 2.100 Ampeln gibt es in Berlin, aber die Grünphasen für Fußgänger dauern oft nur wenige Sekunden. Die Novellierung des Mobilitätsgesetzes verspricht Besserung, doch viele Fußgänger fühlen sich als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse. Von Daniel Marschke



Fast jeder kennt das: Kaum hat man bei Grün die Straße betreten, springt die Fußgängerampel schon wieder auf Rot. Und dann heißt es Beeilung, denn aus Sicht der Verkehrsplaner beginnt in diesem Augenblick die sogenannte Räum- oder Schutzzeit. Und wer jetzt nicht die Straße räumt, wird schnell zum Verkehrshindernis - denn für die Autofahrer wird es dann wieder Grün.

Fußgängerfalle Theodor-Heuss-Platz

Ein Beispiel für kurze Grünphasen ist der Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Charlottenburg - hier gibt es an den vier Haupteinfahrten Kaiserdamm, Reichsstraße, Heerstraße und Masurenallee jeweils zwei hintereinanderliegende "Fußgängerfurten", wie es in der Sprache der Verkehrsplaner heißt. Die schafft man einfach nicht beide mit einer Grünphase. Gerade wenn man am Stock gehe, sagt eine Rentnerin mit Gehhilfe, sei die Grünphase nicht lang genug. Sie steht auf dem Mittelstreifen zwischen den beiden U-Bahn-Eingängen, umtost vom fünfspurig geführten Verkehr. "Leute, die noch älter sind als ich oder schwerbehindert, kommen hier nicht rüber", sagt sie. Sie ist nicht die Einzige, die hier gestrandet ist. Die Grünphase sei "viel, viel zu kurz", schimpft eine andere Frau und spricht von einer "Zumutung". Immer versuche sie, sich zu beeilen, doch auf dem Mittelstreifen sei jedes Mal Schluss. "Da kriegt man ja Angst", sagt die Fußgängerin und meint die Autos, die vor ihr und hinter ihr in Richtung Westend brausen.

Zwölf Sekunden für 21 Meter

Tatsächlich ist die Zeit sehr knapp. Eine Messung von rbb|24 ergibt: Die Grünphase dauert an dieser Stelle gerade einmal zwölf Sekunden - bei einer Fahrbahnbreite von circa 21 Metern. Damit wäre eine Gehgeschwindigkeit von 1,75 Metern pro Sekunde erforderlich, um die gesamte Fahrbahn innerhalb einer Grünphase zu überqueren. Das sind rund 6,3 Stundenkilometer, während ein Fußgänger bei normalem Schritttempo nur etwa vier bis fünf Stundenkilometer schafft.

Gehbehinderte Passantin auf dem Mittelstreifen am Theodor-Heuss-Platz

Diese Gehgeschwindigkeit sehen auch die "Richtlinien für Lichtsignalanlagen" (RiLSA) vor, an denen sich die Senatsverkehrsverwaltung orientiert. Als Regelwert geben sie 1,2 Meter pro Sekunde an - das Tempo, das am Theodor-Heuss-Platz den Fußgängern abverlangt wird, ist also rund 46 Prozent zu hoch. Noch dazu beziehen sich die Richtlinien auf gesunde Menschen ohne Gehbehinderung. Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind oder gar am Rollator gehen, bekommen die Kürze der Grünphasen noch viel stärker zu spüren.

Der Theodor-Heuss-Platz ist offenbar keine Ausnahme: Nach Angaben des Interessenverbandes Fuss e. V. gibt es auch anderswo Beschwerden. "Diese Situation ist typisch für Berlin", sagt Roland Stimpel, Pressesprecher des Verbandes, im Gespräch mit rbb|24. Zu kurze Grünphasen für Fußgänger seien ein ständiges Ärgernis und leider weit verbreitet. Im Grunde seien Grünphasen für Fußgänger nur ein "Abfallprodukt" der Ampel-Programmierung für Autofahrer. Stimpel fordert stattdessen einen Interessensausgleich aller Verkehrsteilnehmer.

Roland Stimpel, Pressesprecher von Fuss e. V. | Bild: rbb

Dabei werden die Grünphasen für Fußgänger seit Jahren nach und nach verlängert, sagt Jan Thomsen, Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (Bündnis90/Die Grünen), auf rbb-Anfrage. Genau gesagt seit 2016. Weil dabei die unterschiedlichen Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden müssten, sei es aber "gerade bei breiten Straßen nicht immer möglich, die Grünzeiten so lang auszulegen, dass die gesamte Fahrbahn bei Grün überschritten werden kann", so Thomsen.

"Komfortables Queren der Fahrbahn" - aber was heißt das?

Hoffnung für Fußgänger verspricht das Berliner Mobilitätsgesetz. Bisher sind dort neue Regeln für den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) und den Fahrradverkehr verankert - Ende Februar 2020 soll das Mobilitätsgesetz um einen vierten Abschnitt ("Entwicklung des Fußverkehrs") ergänzt werden. Ziel sei es, "die Attraktivität des Fußverkehrs nachhaltig und flächendeckend auf ein angemessen hohes Niveau zu heben" - so steht es in der Senatsvorlage, die rbb|24 vorliegt und die noch im Dezember verabschiedet werden soll. Der Fußverkehr wird laut Gesetzentwurf "als wichtigster Zubringer für den ÖPNV" betrachtet: Wer Bus, U-Bahn, S-Bahn oder Tram pünktlich erreichen möchte, muss sicher über die Straße kommen. Und ein wichtiges Mittel dazu ist die Verlängerung der Grünphasen. Dazu heißt es im Gesetzentwurf: "Grundsätzlich soll die Schaltung von Lichtzeichenanlagen dem Fußverkehr komfortables Queren der Fahrbahn innerhalb der Grünphase ermöglichen." Was unter "komfortabel" zu verstehen ist, geht aus dem Entwurf nicht hervor.

Die Abgeordnete Barbara Becker wollte es genauer wissen. Die SPD-Politikerin aus Wilmersdorf glaubt, "dass wir Berlin noch wesentlich stärker vom Autoverkehr befreien müssen als bisher". Sie richtete Mitte Oktober eine schriftliche Anfrage an den Senat. Aus der Antwort von Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese geht hervor, dass die Grünphasen im Rahmen des Mobilitätsgesetzes so verlängert werden sollen, dass als durchschnittliche Gehgeschwindigkeit künftig ein Meter pro Sekunde ausreichen soll. Nur in der sogenannten Räum- oder Schutzzeit, also zwischen dem Wechsel auf Rot und dem erneuten Grün für den rollenden Verkehr, sollen die Fußgänger schneller gehen müssen - dann sollen es 1,2 Meter pro Sekunde sein. In der Nähe von "verkehrssensiblen Einrichtungen", also zum Beispiel Krankenhäusern, Seniorenheimen, Schulen und Kitas, soll auch die Räumgeschwindigkeit nicht höher sein als ein Meter pro Sekunde, heißt es in der Antwort der Senatsverkehrsverwaltung.

Senat stellt 1,6 Millionen Euro für Umprogrammierung bereit

Um die Ampelanlagen in Berlin fußgängerfreundlicher zu programmieren, will der Senat entsprechende Mittel bereitstellen. Im Doppelhaushalt 2020/21, der am Donnerstag verabschiedet wurde, seien für die Umprogrammierung der "LZA" pro Jahr 800.000 Euro vorgesehen, das seien 300.000 Euro mehr pro Jahr als im vorherigen Doppelhaushalt. Die Kosten für die Umprogrammierung einer einzelnen "LZA" können demnach je nach Komplexität zwischen 1.000 Euro und 15.000 Euro liegen, so Streese.

Wie lange die Umstellungen dauern werden, kann derzeit wohl niemand sagen. Zuständig für die Ampel-Programmierung in Berlin ist die Alliander Stadtlicht GmbH, ein privater Auftragnehmer, der die Lichtzeichenanlagen in mehreren deutschen Städten programmiert. In Berlin läuft dieses "Public-Private-Partnership" bereits seit 2006. Alliander beschäftige verschiedene Planungsbüros, die derzeit so ausgelastet seien, "dass es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung einzelner Aufträge kommen kann", erklärt, so Verkehrsstaatssekretär Streese. Im Klartext: So schnell wie geplant wird es wahrscheinlich nicht klappen.

"Kein Autofahrer darf einen Fußgänger bedrängen"

Und ob am Ende alle Berlinerinnen und Berliner mit den neuen Ampelphasen zufrieden sein werden, ist offen. Zu komplex seien die Anforderungen in einer Großstadt wie Berlin mit ihren über 2.100 Ampelanlagen, sagt der Sprecher der Verkehrsverwaltung, Thomsen. Denn eine einzelne "LZA" neu zu schalten, wirke sich immer auf benachbarte Ampelanlagen und teilweise auf ganze Straßenzüge aus. Grünphasen könnten "nicht beliebig lang gestaltet werden, wenn in Straßenzügen mit koordinierter Schaltung ("Grüne Welle") eine festgelegte Umlaufzeit eingehalten werden muss, innerhalb derer sich das Schaltprogramm zyklisch wiederholt". Damit dreht sich die Debatte letztlich im Kreis - denn der Hinweis auf die "Grüne Welle" für Autofahrer ist Wasser auf die Mühlen der Fußgänger-Lobby und bestätigt ihren Verdacht, dass Fußgänger Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse seien. Wenn die Fußgängerampel also wieder einmal zu schnell rot wird, ist selbstbewusstes Auftreten gefragt. Denn - so Verkehrssprecher Thomsen: "Kein Autofahrer darf einen Fußgänger bedrängen, selbst dann nicht, wenn dieser bei Rot geht."