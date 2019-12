Mann lässt sich aus fünfter Etage in Sprungpolster fallen

Wohnungsbrand in Charlottenburg

Mit einer dramatischen Rettungsaktion in der Charlottenburger Pulsstraße hat die Berliner Feuerwehr am Freitagnachmittag ein Menschenleben gerettet.

In einer Wohnung im fünften Stock eines neungeschossigen Mehrfamilienhauses war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, hätten die Flammen schon aus den Fenstern und bis hinaus auf den Balkon geschlagen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz rbb|24 auf Nachfrage. Dadurch habe sich eine Person "in akuter Lebensgefahr befunden".

Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst noch unklar. Später am Nachmittag sagte der Sprecher, dass es sich um einen Mann gehandelt habe.