Zoo-Besucher werden die kleinen Pandas voraussichtlich Anfang kommenden Jahres erstmals sehen können. Die Tiere waren am 31. August zur Welt gekommen.

Die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo sind zwei Männchen. Das hat der Zoo am Montag bekannt gegeben - nach chinesischer Tradition anlässlich des 100. Lebenstages der Jungtiere. Sie heißen Meng Xiang und Meng Yuan.

Die Berliner Pandas und auch die Zwillinge sind Leihgaben Chinas. Für die erwachsenen Tiere zahlt der Zoo rund eine Million US-Dollar pro Jahr, die nach chinesischen Angaben wieder in die Panda-Zucht fließen. Über die Leihgebühr für die Jungtiere hat der Zoo bisher keine Angaben gemacht.

Nach Angaben des chinesischen Botschafters sind es die ersten Pandas, die in einem deutschen Zoo geboren wurden. Die beiden Jungtiere, die bei der Pressekonferenz im Pandagehege des Berliner Zoos den Journalisten präsentiert wurden, wiegen inzwischen fast sechs Kilo. Derzeit üben sie das Laufen, wie der Zoo mitteilte.

Um das Geschlecht der beiden Panda-Zwillinge in Berlin zu ermitteln, hatte sich der Zoo Hilfe aus China geholt. Eigentlich war mit der Bekanntgabe des Geschlechts schon im Oktober gerechnet worden. Fotos der beiden Tiere wurden zur Geschlechtsbestimmung an die Panda-Forschungsstation in der Stadt Chengdu geschickt, wie Zoo-Sprecherin Anna Ohl sagte. Zwei Kolleginnen aus Chengdu sollen zudem sechs Monate lang bei der Aufzucht helfen, wie Ohl sagte.

Sendung: Inforadio, 09.12.2019, 11:30 Uhr