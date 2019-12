Bild: Collage: rbb24 | Bild: imago images

Berlin und Brandenburg 2010-2019 - Das waren die stärksten Bilder des Jahrzehnts

30.12.19 | 07:03 Uhr

Was für ein Jahrzehnt: Schneechaos, knuffige Tiere, sportliche Dramen, prominente Rücktritte. Von 2010 bis 2019 ist sehr viel passiert in Berlin und Brandenburg. Das sind die stärksten Bilder und die emotionalsten Momente des Jahrzehnts.

Bild: dpa/Pleul

Schneerekord (2010)

Das Jahrzehnt beginnt mit heftigen Schneefällen und klirrender Kälte. 2010 ist ein Rekordwinter: 34 Zentimeter Schnee an Weihnachten - das gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Auch in Brandenburg schneite es so viel wie seit mehr als 100 Jahren nicht.

Bild: dpa/Guido Bergmann

Papst-Besuch (2011)

Hoher Besuch im Jahr 2011: Papst Benedikt XVI. ist zu Besuch in Berlin. Im Olympiastadion versammeln sich über 60.000 Menschen zum Gottesdienst.

Bild: dpa/Rainer Jensen

Knut stirbt (2011) und wird ausgestellt (2013)

Schock im Jahr 2011: Eisbär Knut ist tot. Der Popstar des Berliner Zoos stürzt im März ins Außenbecken. Jahre später kommt heraus, dass er an einer Hirnerkrankung litt. Seit 2013 ist er im Naturkundemuseum ausgestellt (das Fell ist echt).

Bild: imago-images/Mika Volkmann

Hertha-Abstieg (2010 & 2012)

Bitteres Jahrzehnt für Hertha-Fans: 2010 und 2012 muss die Alte Dame runter in die 2. Bundesliga. 2012 erst in der Relegation gegen Düsseldorf. Beim Rückspiel in NRW kommt es zu Fan-Ausschreitungen und Angriffen von Hertha-Profis auf den Schiedsrichter.

Bild: dpa/Bernd Settnik

Hochwasser (2010 & 2013)

Brandenburg wird oft von Hochwassern getroffen, so zum Beispiel beim Oder-Hochwasser 2010 und 2013 an Elbe, Spree und Schwarzer Elster.

Bild: dpa/Michael Kappeler

Obama am Brandenburger Tor (2013)

2008 durfte der US-Präsidentschaftskandidat Barack Obama noch nicht am Brandenburger Tor reden (er machte es vor Zehntausenden an der Siegessäule), 2013 dafür aber schon. Es sollte nicht sein letzter Besuch in der Hauptstadt sein: 2017 reist er überraschend zum Kirchentag an.

Bild: dpa/Michael Hanschke

Helikopter-Absturz (2013)

Eine Routine-Übung der Bundespolizei endet im März 2013 mit einer Tragödie. Drei Helikopter wollen auf dem Maifeld im Berliner Westend landen. Im Schneegestöber kommt es zur Kollision: Ein lauter Knall, Trümmerteile in der Luft. Ein Pilot stirbt, mehrer Menschen werden verletzt.

Bild: dpa/Pedersen

Oranienplatz und Hauptmann-Schule (2013/14)

Drei Jahre vor dem Zuzug Hunderttausender Flüchtlinge nach Deutschland machen die ersten Menschen auf ihre Lage aufmerksam: Im Oktober 2012 kommen viele Asylsuchende nach einem Fußmarsch aus Würzburg in Berlin an. Später besetzen sie die Hauptmann-Schule in Kreuzberg, 2013 den Oranienplatz. Zwischen Innensenator Henkel (CDU) und Bezirksbürgermeisterin Herrmann (Grüne) beginnt ein Machtkampf. Er endet 2014 mit der Räumung des Platzes auf Druck des Senats.

Bild: dpa/Patrick Pleul

Platzeck hört auf (2013)

Der Deichgraf tritt ab: Seit 2002 ist Matthias Platzeck (SPD) Ministerpräsident Brandenburgs. Im Juni 2013 erleidet er einen Schlaganfall, wenig später erklärt er seinen Rücktritt. Zuvor hatte er bereits zwei Hörstürze und einen Nervenzusammenbruch erlitten. Dietmar Woidke wird sein Nachfolger.

Bild: Berliner Zeitung/Jonas Rest

Spätzle-Anschlag (2013)

Wolfgang Thierse: "Ich ärgere mich, wenn ich beim Bäcker erfahre, dass es keine Schrippen gibt, sondern Wecken." Nach dieser Aussage des SPD-Politikers entbrennt zwischen ihm und Berliner Schwaben der sogenannte Spätzle-Krieg. Ein Ergebnis: Das Denkmal von Käthe Kollwitz wird verunstaltet.

Bild: Marcus Golejewski/Geisler-Fotopress

Das Ende der Cuvry-Brache (2014)

"Deutschlands erste Favela", titeln Medien über die Cuvry-Brache in Berlin-Kreuzberg. Menschen campen dort in Zelten und Wellblechhütten. 2014 wird der Ort geräumt und die berühmten Graffiti werden übermalt. Mittlerweile wird dort gebaut.

Bild: dpa/Stauffenberg

25 Jahre Mauerfall (2014)

Worte braucht es hier nicht viele: 25 Jahre Mauerfall. Als Highlight gibt es im November 2014 eine Lichterkette, die den Mauerverlauf nachzeichnet. Fein orchestriert steigen die Lichter nacheinander in den Berliner Nachthimmel.

Bild: imago-images/Sven Simon

WM-Titel (2014)

Deutschland wird 2014 Weltmeister, der Empfang zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule ist ebenfalls weltmeisterlich. Hunderttausende pilgern am 15. Juli 2014 in die Innenstadt, um Lahm, Schweini, Poldi & Co. zuzujubeln.

Bild: dpa/Hubert Boesl

Shia LaBeouf auf der Berlinale (2014)

Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf war der Aufreger bei der Berlinale 2014: Bei der nachmittäglichen Pressekonferenz zu Lars von Triers "Nymphomaniac" war er einfach aufgestanden und gegangen, weil ihm die Frage eines Journalisten nicht passte. Zum roten Teppich am Abend kam er zwar, aber mit einer Papiertüte über dem Kopf.

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Wowereit hört auf (2014)

Am 16. Juni 2001 wurde Klaus Wowereit zum Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt, am 11. Dezember 2014 legt "Wowi" sein Amt nieder und wird im Abgeordnetenhaus verabschiedet. 4.926 Tage war er der Chef Berlins. Seinen Rücktritt begründet der SPD-Politiker mit der anhaltenden Kritik an seiner Arbeit.

dpa/Kay Nietfeld

dpa/Kay Nietfeld

dpa/Kay Nietfeld





Zustände am Lageso (2015)

"Lageso" wird 2015/16 zum Inbegriff für das Versagen des Staates beim Zuzug Hunderttausender Asylsuchender nach Deutschland. Während Länder wie Bayern zeigen, wie man Menschen recht schnell in relativ würdigen Unterkünften unterbringen kann, versagt Berlin kolossal: Vor dem Lageso (Landesamt für Gesundheit und Soziales) in der Turmstraße warten Menschen, darunter viele Kinder, stunden- oder tagelang auch bei klirrender Kälte, um sich registrieren zu lassen.

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Merkel-Selfie in Spandau (2015)

Dieses Bild geht um die Welt: Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht im September 2015 die Flüchtlingsunterkunft in Spandau.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Gauland und Boateng und Petke (2016)

Alexander Gauland: "Die Leute finden Boateng als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben." Mit diesem Satz löst der damalige AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag einen Sturm der Empörung aus. Die Antwort des CDU-Abgeordneten Sven Petke: Er zieht zur Parlamentssitzung das Trikot des Berliner Fußballers an und erklärt: "Mich berührt es peinlich, gemeinsam mit Gauland im Parlament zu sitzen."

Bild: dpa/Paul Zinken

Auto-Explosion Bismarckstraße (2016)

15. März 2016, Bismarckstraße, im morgendlichen Berufsverkehr: Nahe der Deutschen Oper explodiert ein Sprengsatz an einem VW Passat. Ein 43-jähriger Mann stirbt, er ist ein mutmaßlicher Drogenhändler. Nach den Tätern wird noch immer gesucht.

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Überschwemmung der Gleimstraße (2016)

Es regnet kurzzeitig stark. Was in vielen Gegenden der Welt kein Problem ist, führt in Berlin immer wieder zu krassen Bildern: Ganze Straßen werden komplett überflutet. So wie im Sommer 2016, als am 27. Juni heftiger Regen den Gleimtunnel unterspült und Dutzende Autos zum Schwimmen bringt. Sie stapeln sich. Einfach so. Auch in Bahnhöfen sind Wasserfälle zu beobachten.

dpa/Pleul

dpa/Maurizio Gambarini

dpa/Pleul





Stürmische Zeiten

Die 2010er sind überhaupt die Jahre der Wetterextreme. Immer wieder überziehen heftige Stürme Berlin und Brandenburg, Menschen sterben, weil sie von Bäumen erschlagen werden. Einer der heftigsten Stürme ist "Xaver" im Oktober 2017. Die BVG stoppt Straßenbahnen, Busse und oberirdisch fahrende U-Bahne, die S-Bahn kapituliert wegen Bäumen auf den Gleisen.

Bild: imago-images

Welt-Ballon in Schieflage (2016)

Nicht nur der Zeitungsmarkt in Berlin und Deutschland hat zu kämpfen, auch der Welt-Ballon am Checkpoint Charlie ist in Turbulenzen gekommen: Im Mai 2016 wird er trotz Böen hochgelassen, 19 Menschen (darunter eine Schulklasse) erleiden einen Schock.

dpa/Pleul

dpa/Chris Grodotzki

dpa/Pleul





Braunkohle und Proteste in Jänschwalde (2016 & 2019)

Viele Jahre wird um die Braunkohle debattiert - und es wird demonstriert: "Ende Gelände" besetzt unter anderem 2016 und 2019 Lausitzer Tagebaue. Mittlerweile gibt es einen Kohlekompromiss. Spätestens 2038 ist Schluss.

Bild: dpa/Michael Kappeler

Terroranschlag am Breitscheidplatz (2016)

Am 19. Dezember 2016 rast der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Er tötet dabei elf Menschen, zuvor hatte er den Fahrer des Sattelzugs erschossen. Amri flieht und wird am 23. Dezember in Mailand von Polizisten getötet. Wie es dazu kommen konnte, klären mehrere Untersuchungsausschüsse.

Bild: dpa/Britta Pedersen

Ehe für alle (2017)

Und dann ging alles ganz schnell: Vor der Bundestagswahl 2017 machen einige Parteien die "Ehe für alle" zur Bedingung einer Koalition. Merkel sagt am 26. Juni auf einer Veranstaltung nebenbei, dass sie eine Gewissensentscheidung im Bundestag befürworte. Das Parlament stimmt mit 393 Stimmen (bei 226 Gegenstimmen, vier Enthaltungen) dem Gesetzentwurf zu und am 1. Oktober 2017 tritt das "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" in Kraft. Das erste Paar Deutschlands heiratet an einem Sonntag im Schöneberger Rathaus.

Bild: dpa/Paul Zinken

Air Berlin gibt auf (2017)

Wikipedia: "Die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG i.I. (Eigenschreibweise airberlin) mit Sitz in Berlin und Basis auf dem Flughafen Berlin-Tegel war eine deutsche Fluggesellschaft." Die Betonung liegt auf: WAR. Am 11. August 2017 zieht Etihad sein Engagement zurück, vier Tage später wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Am 27. Oktober landet die letzte Maschine auf dem Flughafen Tegel.

Bild: dpa/Abdulhamid Hosbas

Marathon-Weltrekord (2018)

20,81 Kilometer pro Stunde(das entspricht 422 Mal die 100 Meter in jeweils rund 17,3 Sekunden): Eliud Kipchoge ist im September 2018 den Marathon so schnell gelaufen wie niemand zuvor. Exakt 2:01:39 hat der Kenianer dafür gebracht. Berlin ist aber auch ein schnelles Pflaster: Acht Weltrekorde in 20 Jahren wurden in der Hauptstadt erlaufen.

dpa/Sebastian Gabsch

dpa/Patrick Pleul

dpa/Ralf Hirschberger





Waldbrände (2018/19)

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele und so große Waldbrände wie in Brandenburg: Das zeigt sich auch und vor allem in den Jahren 2018 und 2019. Jüterbog, Treuenbrietzen, Fichtenwalde, Lieberoser Heide werden zu Inbegriffen für tagelange Einsätze von Freiwilligen Feuerwehrleuten, Bundeswehr, Bundespolizei.

Jahrhundertsommer (2018)

Und die Feuerwehren hatten nicht nur mit den den Flammen zu kämpfen, sondern auch mit nicht enden wollender Hitze: Nie zuvor ist ein Sommer oder gar ein ganzes Jahr so heiß wie 2018. Tropische Nächte ohne Ende, das Thermometer will wochenlang kaum unter 20 Grad fallen.

imago images / Kremser/Simon

imago images / Kremser/Simon

dpa/Gora





Union steigt auf (2019)

Eines der größten Fußballwunder des Jahrzehnts ereignet sich am 27. Mai 2019. An einem lauschigen Montagabend empfängt der 1. FC Union Berlin den VfB Stuttgart zum Relegationsrückspiel. Die Partie endet 0:0. Die Köpenicker steigen damit in die Bundesliga auf. Totale Ekstase - auch bei den Aufstiegsfeiern an den folgenden Tagen.

Bild: imago-images/Susanne Huebner

Energie Cottbus steigt ab (2014 & 2016 & 2019)

Nach vielen Jahren in Bundesliga und 2. Liga der Schock am 11. Mai 2014: Energie Cottbus muss runter in die 3. Liga. Noch schlimmer wird es 2016, als es sogar in die Regionalliga runtergeht. Nach Wiederaufstieg geht es 2019 dann erneut runter in die Viertklassigkeit. Die Lausitzer, sie sind zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden.

Bild: dpa/Julian Stähle

Stromausfall in Köpenick (2019)

In Köpenick ereignet sich der größte Blackout des Jahrzehnts: Weil ein Stromkabel durchtrennt wird, sind Teile Köpenicks im Februar 2019 für 30 Stunden ohne Strom. Es ist der längste Stromausfall nach dem Zweiten Weltkrieg.

Was in diesem Jahrzehnt sonst noch so geschah 2010 Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg und später an der Odenwaldschule werden bekannt +++ Lena Meyer-Landrut gewinnt den ESC +++ Deutschland wird WM-Dritter in Südafrika (#vuvuzela) +++ Der Vulkan unter dem Eyjafjalla-Gletscher bricht aus und behindert weltweit den Flugverkehr +++ Der polnische Präsident Lech Kaczynski stirbt beim Absturz seines Dienstflugzeuges +++ Im Golf von Mexiko explodiert die Ölbohrinsel "Deepwater Horizon" +++ Horst Köhler tritt als Bundespräsident zurück, Christian Wulff wird sein Nachfolger +++ Während einer Massenpanik auf der Duisburger Loveparade kommen 21 Menschen ums Leben, 511 werden verletzt. +++ In Chile werden 33 Bergleute in 700 Meter Tiefe in einer Kupfermine der Atacama-Wüste verschüttet und später befreit +++ In Stuttgart werden über 100 Menschen bei Demos gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 verletzt +++ Die Wehrpflicht wird ab 2011 abgeschafft.

2011 "Arabischer Frühling" unter anderem in Tunesien, Ägypten und Algerien +++ Verteidigungsminister Guttenberg tritt nach Bekanntwerden seiner in weiten Teilen plagiierten Doktorarbeit zurück +++ Atomkatastrophe im japanischen Fukushima mit mindestens 16.000 Toten +++ Der Rechtsextremist und Islamhasser Anders Breivik tötet in Norwegen 77 Menschen +++ Im November wird der rechtsterroristische Nationalsozialistische Untergrund ( NSU ) bekannt +++ Osama bin Laden wird durch US-Truppen getötet, auch Lybiens Machthaber Gaddafi stirbt +++ Kretschmann wird erster Grüner Ministerpräsident +++ Steve Jobs, Christa Wolf, Amy Winehouse und Kim Jong II sterben +++ Piratenpartei zieht ins Berliner Abgeordnetenhaus ein

2012 Das Kreuzfahrtschiff " Costa Concordia " sinkt, 32 Menschen sterben +++ Bundespräsident Christian Wullf tritt zurück, Joachim Gauck wird sein Nachfolger +++ Borussia Dortmund wird Meister +++ Der BER eröffnet mal wieder nicht +++ SpaceX schießt den ersten privaten Raumtransporter überhaupt ins All +++ Spanien wird Europameister +++ Curiosity" landet auf dem Mars +++ Startschuss für den Eurorettungsschirm ESM +++ Felix Baumgartner springt aus 39 Kilometer Höhe Richtung Erde +++ Obama wird wieder Präsident +++ Merkel wird mit 98 Prozent erneut zur CDU-Chefin gewählt +++ Ein Amokläufer tötet 20 Kinder und sechs Erwachsene in Newtown (USA) +++ Whitney Houston , Dirk Bach, J.R. Ewing und Peter Struck sterben

2013 Guardiola wird Bayern-Trainer +++ Platzeck folgt Wowereit als BER-Aufsichtsratschef +++ Niederländische Königin Beatrix dankt nach 33 Jahren auf dem Thron ab +++ Bildungsministerin Annette Schavan verliert ihren Doktortitel und tritt zurück +++ Papst Benedikt XVI. tritt zurück, Papst Franziskus wird sein Nachfolger +++ NSU-Prozess beginnt +++ Bombenanschlag auf Boston-Marathon mit 15 Toten +++ Beim Einsturz eines mehrstöckigen Fabrikgebäudes in Bangladesch sterben 1.127 Menschen +++ Bayern gewinnt das Triple, Hoeneß hat Millionen Steuern hinterzogen +++ Hochwasser an Donau, Saale, Elbe +++ Edward Snowden macht NSA-Skandal öffentlich +++ Jan Ullrich gibt Doping zu +++ DFB-Team der Frauen wird zum achten Mal Europameister +++ Merkel wird wieder Bundeskanzlerin +++ Ottfried Preußler, Dieter Pfaff, Hugo Chavez, Marget Thatcher, Lothar Bisky, Otto Sander, Marcel Reich-Ranicki, Nelson Mandela und Dieter Hildebrandt sterben

2014 Ex-Nationalspieler Hitzlsperger hat sein Coming Out +++ Proteste auf dem Maidan-Platz in Kiew eskalieren, Präsident Janukowitsch flieht, Russland besetzt Teile der Ukraine +++ Uli Hoeneß wird zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt +++ Boko Haram verschleppt 200 Mädchen in Nigeria +++ Chonchita Wurst gewinnt den ESC +++ Astro-Alex fliegt erstmals zur ISS +++ Spaniens König Juan Carlos dankt ab +++ Terrormiliz IS nimmt irakische Stadt Mossul ein, Hunderttausende fliehen +++ IS ruft Kalifat in Irak und Syrien aus +++ Deutschland wird Weltmeister +++ Boeing 777 der Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord stürzt im umkämpften Osten der Ukraine ab +++ Polizist erschießt in Ferguson (Missouri) den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown - tagelange Ausschreitungen +++ Wowereit tritt zurück +++ Ramelow wird erster Ministerpräsident der Linken +++ 15.000 bei Pegida-Demo in Dresden +++ Mehdorn hört als BER-Chef auf +++ USA beenden Blockaden gegen Kuba

2015 Islamisten-Angriff auf "Charlie Hebdo" , zwölf Menschen sterben in Paris (Januar) +++ Im November: Terroristen töten 130 Menschen in Paris während des Spiels zwischen Deutschland und Frankreich. Im "Bataclan" richten sie ein Massaker an +++ Am 24. März stürzt eine Germanwings -Maschine 4U 9525 in den französischen Alpen ab, 150 Menschen sterben. Der Co-Pilot hatte das Flugzeug zum Absturz gebracht +++ Wochenlange Lokführer-Streiks +++ Hunderttausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland, Merkel hat ein “humanitäres Zeichen” gesetzt +++ "Wir schaffen das" +++ US-Umweltbehörde wirft VW vor, Abgaswerte manipuliert zu haben +++ Fifa-Präsident Blatter tritt zurück +++ Kölner Kommunalpolitikerin Reker wird kurz vor OB-Wahl von einem Rechtsextremisten angegriffen +++ Pariser Klimavertrag

2016 Sexuelle Übergriffe in der Kölner Silvesternacht +++ Deutschland wird Handball-Europameister der Herren +++ Bei einer Terroranschlag in Brüssel sterben dutzende Menschen +++ Jan Böhmermann veröffentlicht Schmähgedicht gegen Erdogan +++ Panama-Papers +++ 50 Tote bei Amoklauf auf Schwulenclub in Orlando +++ Briten stimmen für Brexit +++ Portugal wird Europameister +++ Terroranschlag mit Lkw in Nizza : Über 80 Menschen sterben +++ Putschversuch in der Türkei +++ Amoklauf in München, Stadt im Ausnahmezustand, neun Tote +++ Terrorverdächtiger Al-Bakr begeht Suizid in Leipziger Haftanstalt +++ Bob Dylan gewinnt Literaturnobelpreis +++ Donald Trump wird zum US-Präsidenten gewählt ++ Syriens Machthaber al-Assad erobert Aleppo +++ David Bowie, Roger Willemsen, Guido Westerwelle , Roger Cicero, Hans-Dietrich Genscher, Prince, Götz George, Bud Spencer, Manfred Krug, Fidel Castro und George Michael sterben

2017 Bei einem Terroranschlag in Istanbul sterben 39 Menschen in einem Nachtclub +++ "Volksverräter" ist das "Unwort des Jahres 2016" +++ Hamburger Elbphilharmonie eröffnet +++ Bundesverfassungsgericht lehnt NPD-Verbot ab +++ Steinmeier wird Bundespräsident +++ Philipp Lahm beendet Karriere +++ Deniz Yücel in türkischer Haft +++ Martin Schulz wird zum SPD-Chef gewählt +++ Anschlag auf Mannschaftsbus von Borussia Dortmund +++ Macron gewinnt Wahlen in Frankreich +++ Anschlag in Manchester nach Konzert von Ariana Grande - 22 Menschen werden getötet, Hunderte verletzt +++ Ehe für alle +++ Neymar wechselt für 222 Millionen Euro nach Paris +++ Über 50 Tote nach Anschlag in Las Vegas +++ "Jamaika" scheitert +++ #Metoo im Zuge des Weinstein-Skandals +++ Heftige Ausschreitungen bei G20-Gipfel in Hamburg

2018 Union und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag - Merkel wird wieder Kanzlerin +++ Nahles wird SPD-Chefin +++ Deniz Yücel wieder frei +++ Kramp-Karrenbauer wird erst CDU-Generalsekretärin, später Chefin +++ Trump und Kim Jong Un treffen sich +++ Anschlag auf Sergej Skripal in Großbritannien - Krise zwischen Russland und der EU +++ Der "Echo" wird abgeschafft +++ Der HSV steigt ab +++ DFB-Elf scheidet bei WM in Russland in der Vorrunde aus. Frankreich wird Weltmeister +++ Jugendliche in Höhle in Thailand gefangen und befreit +++ Beate Zschäpe im NSU-Prozess verurteilt +++ Ausländerfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz . Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen wird (doch nicht) Staatssekretär +++ Kampf um Hambacher Forst +++ Journalist Jamal Khashoggi wird im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul ermordet +++ Diesel- Fahrverbote in vielen deutschen Städten angeordnet +++ Wärmstes Jahr der Wetteraufzeichnungen in Europa +++ Meghan und Harry heiraten

2019 Uli Hoeneß hört als Bayern-Präsident auf +++ Rechtsextremist tötet zwei Menschen in Halle +++ Brasiliens Regenwald brennt +++ Pro-Demokratische Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern in Hongkong +++ Von der Leyen wird EU-Kommissionspräsidentin +++ E-Scooter +++ SPD-Chefin Nahles tritt zurück +++ Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wird mutmaßlich von einem Rechtsextremisten getötet +++ Liverpool und Klopp gewinnen Champions League +++ "Ibiza-Video" und Regierungskrise in Österreich +++ Anschläge in Sri Lanka mit Hunderten Toten +++ Notre-Dame brennt +++ Weltweite Klima-Streiks +++ Attentat in Christchurch durch Rechtsextremisten mit Dutzenden Toten

Sendung: