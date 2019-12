Bild: dpa/Pedersen

Ursula Karusseit war eine der bekanntesten Schauspielerinnen des DDR-Theaters und des ostdeutschen Films. In Berlin war sie am Deutschen Theater engagiert, am Maxim-Gorki-Theater und dann viele Jahre an der Volksbühne. Heute kennen Fernsehzuschauer sie vor allem aus der populären ARD-Serie "In aller Freundschaft". Karusseit starb am 1. Februar im Alter von 79 Jahren.