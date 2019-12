Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein hat an Weihnachten zu Zuversicht und Nächstenliebe aufgerufen. In seiner Predigt im Berliner Dom erinnerte Stäblein am Heiligabend daran, wie viele Menschen in Kindertagen durch einen vorfreudigen Blick durchs Schlüsselloch einen Blick auf die Geschenke erhaschen wollten.

Ähnliche Erwartungen hätten auch Erwachsene: Weihnachten werde "eine Art Schlüsselloch auf das große Ganze". Damit verbänden sich Hoffnungen, etwa auf den Zusammenhalt in der Familie oder darauf, an diesen Tagen nicht allein zu sein. Das "Weihnachtszimmer" aus Kindertagen stehe sinnbildlich für diese Wünsche.