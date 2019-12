In Hohenreinkendorf im uckermärkischen Amt Gartz (Oder) muss am Freitag eine Weltkriegsbombe unschädlich gemacht werden.



Dazu wird ab 9.30 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet. Dieser umfasst einen Großteil des Dorfes – unter anderem Teile der Hauptstraße, den Kreuzdamm und den Achterweg Ost und West. Auch die Ortsdurchfahrten werden gesperrt.



Laut Amtsverwaltung müssen 200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Als Notunterkunft steht das Mehrzweckgebäude in der Bahnhofsstraße in Tantow zur Verfügung. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt für einen Transport mit Kleinbussen.



Die 70-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Bauvorbereitungen auf einem Grundstück gefunden. Laut dem zuständigen Ordnungsamt handelt es sich um eine Bombe deutscher Bauart mit russischem Zünder. Je nach Zustand der Bombe wird sie entschärft oder gesprengt.