Am Heizkraftwerk Reuter West hat es am Montagnachmittag gebrannt, eine dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar. Nach rbb-Informationen war ein Trafo betroffen. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Auf dem Gelände des Heizkraftwerks in Berlin-Siemensstadt ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Montagnachmittag über Twitter mitteilte, war sie mit 30 Kräften am Kraftwerk Reuter West im Einsatz.

Nach rbb-Informationen war der Brand schnell wieder unter Kontrolle. Von dem Feuer betroffen war demnach ein Trafo. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Das Reuter West gehört zum Energiekonzern Vattenfall. Es ist das größte Heizkraftwerk in Berlin und versorgt rund 400.000 Haushalte mit Wärme und rund eine Million mit Strom. Das Kraftwerk wird mit Steinkohle betrieben.