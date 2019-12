Kulturzentrum in Oder-Spree niedergebrannt

In einem Kulturzentrum im Landkreis Oder-Spree hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Das Feuer sei am späten Donnerstagabend im Dachstuhl des Gebäudes auf dem Kesselberg ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet, sagte eine Polizeisprecherin. Das Gebräude brannte ab. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Verletzt wurde niemand.