Auf einem Firmengelände in Berlin-Tempelhof sind in der Nacht zum Montag mehrere Lkw in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr waren die Einsatzkräfte gegen 3:15 Uhr über drei brennende Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Ullsteinstraße (Tempelhof-Schöneberg) informiert.