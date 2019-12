Zwei Tage nach dem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin am Mittwoch in Falkensee (Havelland) ist eine 87 Jahre alte Radfahrerin im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei erlag sie am Freitagvormittag ihren Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 52-Jährige die Seniorin am Mittwoch überholen wollen. Diese bemerkte das Manöver nicht und bog ihrerseits ab, woraufhin es zu dem Zusammenstoß kam.

Beide Frauen stürzten, wobei die 87-Jährige an einen Gartenzaun prallte und das Bewusstsein verlor. Nachdem sie wiederbelebt worden war, war sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.