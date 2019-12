Wichtige Brücke in Brandenburg (Havel) gesperrt

"Wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, weil bei einer routinemäßigen Überprüfung des Bauwerks durch die Prüfingenieure des Landesbetriebs Straßenwesen festgestellt wurde, dass erhebliche Schäden an dieser Brücke zu sehen sind", sagte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetrieb dem rbb. Es gehe dabei um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Eine der Hauptverkehrsachsen in Brandenburg (Havel) ist seit Donnerstagabend gesperrt. Die Brücke über den Altstädter Bahnhof (B1) ist dem Landesbetrieb Straßenwesen zufolge beschädigt und deshalb für Autos nicht mehr befahrbar.

Unter der Brücke ist demnach vorerst keine Sperrung vorgesehen. Allerdings müssten weitere Prüfungen durchgeführt werden, um den Schaden abschließend zu bewerten, so Streu. Dass die Brücke in absehbarer Zeit sanierungsbedürftig sein würde, sei laut Streu bereits bekannt gewesen. Die Brücke sei, wie alle anderen derartigen Bauwerke, auch regelmäßig überprüft worden. Allerdings hätte sich der Zustand der Brücke "deutlich schneller" verschlechtert, "als das in den vergangenen Jahren abzusehen war".

Wie lange die Brücke gesperrt bleiben muss, ist noch nicht bekannt. Über das weitere Vorgehen wollen die Verkehrsexperten der Stadt, der Landesbetrieb Straßenwesen und Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) im Laufe des Freitags informieren.