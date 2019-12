Ein Mann, der mit einer selbstgebastelten Waffe in einer Straßenbahn in Brandenburg an der Havel unterwegs war, ist am Montagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Die Leitstelle der Verkehrsbetriebe habe den Fahrgast gemeldet, teilte die Polizei mit. Beamte hätten den 34-Jährigen dann direkt an der Haltestelle vor der Polizeiinspektion in Empfang genommen und sein "Schwert" sichergestellt. Die Waffe habe sich als eineinhalb Meter langes Stahlrohr herausgestellt, auf das ein Brotmesser gesteckt war, teilte die Polizei weiter mit.

Der Mann sei "aufgrund seines zweifelhaften Zustands" einem Arzt vorgestellt worden, dieser habe ihn in eine Fachklinik eingewiesen. Bedroht hatte der Mann nach bisherigem Kenntnisstand niemanden.