Die Aktion ist Teil einer Landesmarketing-Kampagne. Die Päckchen tragen die Botschaft "Brandenburg hat viel zu bieten. Warum also nicht dort hinziehen, statt täglich zu pendeln". "Wir zeigen heute, wie vielfältig und lebenswert unser Bundesland ist und wollen den Menschen mit kleinen Geschenken auch einfach eine Freude machen. Aber vor allem wollen wir mit der Aktion dazu anregen, einen Umzug nach Brandenburg ins Auge zu fassen. Denn: Warum viel Zeit in Zügen verbringen, wenn man da, wo man arbeitet, auch gut leben kann?", so Grimm.



In den rot-weißen Beuteln lagen nachhaltige Brandenburger Produkte, darunter ein Brandenburger Apfel von Werder Frucht, ein Schokoengel des Brandenburger Chocolatiers Edelmond, ein Taschenwärmer, ein Türschild für ein neues Zuhause und eine Weihnachtskarte.