Pläne zur Prävention - Brandenburg stellt Maßnahmen gegen Schweinepest vor

10.12.19 | 06:20 Uhr

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Polen weiter aus - und in Brandenburg wächst die Sorge, das Virus könne auch dort Tiere infizieren. Brandenburg will das verhindern. Konkrete Maßnahmen will die Landesregierung am Dienstag präsentieren.

Brandenburgs Landesregierung will am Dienstag in Potsdam die geplanten Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest vorstellen. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wird zuvor das Kabinett über die Aktionen informieren. Dazu gehören bereits getroffene Vorsorgemaßnahmen, aber auch neue, die verhindern sollen, dass sich die Tierseuche von Polen nach Deutschland ausbreitet.

Virus wird auch durch den Menschen verbreitet

Einen Fall von Schweinepest gibt es bisher in Brandenburg nicht. Vor einer Woche war das Virus allerdings bei einem toten Wildschwein nur gut 42 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt gefunden worden. In Polen wurde nach rbb-Informationen bereits ein 120 Kilometer langer Wildschweinzaun errichtet, der die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern soll. Er steht zwischen den Woijewodschaften Lebus und Großpolen, rund 150 Kilometer vor der deutschen Grenze. Der Deutsche Jagdverband hält einen Zaun im Kampf gegen die Schweinepest für nutzlos. Das Virus werde unter anderem durch weggeworfene Brote mit Wurst aus dem Fleisch infizierter Tiere, durch Schlamm in Radkästen von Autos oder in Schuhprofilen eingeschleppt - also durch den Menschen.

Betroffene Betriebe müssen alle Tiere töten

Für Menschen ist die Tierseuche zwar ungefährlich, allerdings können auch sie das Virus übertragen. Deswegen sei es "extrem wichtig, dass Landwirte, Forstwirte, Jäger und Spaziergänger verdächtige Kadaver sowie Tiere mit Blut an Haut oder Schnauze sofort melden", mahnt der Deutsche Jagdverband. Tote oder erkrankte Tiere sollten auf keinen Fall berührt werden. Nach der deutschen Schweinepestverordnung müssen in Betrieben, in denen die Afrikanische Schweinepest festgestellt wird, alle Tiere vorsorglich getötet werden. Es werden Sperrbezirke und Überwachungszonen eingerichtet, Transport und Handel werden erheblich eingeschränkt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 10.12.2019, 11:30 Uhr