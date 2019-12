Am frühen Samstagmorgen sind eine Frau und ein Mann in Potsdam aus dem vierten Stück eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie sind laut der Polizei nicht in Lebensgefahr, aber bisher nicht vernehmungsfähig.

Nach Darstellung der Polizei wurden Beamte gegen 4 Uhr in den Hertha-Thiele-Weg in Drewitz gerufen. Nachbarn hatten eine beschädigte Wohnungstür bemerkt und einen Einbruch vermutet. Noch auf der Fahrt zum Einsatzort wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Menschen aus der vierten Etage gefallen seien. Beim Eintreffen fanden die Polizisten einen 23 Jahre alten Mann und eine 27 Jahre alte Frau schwerverletzt und nicht ansprechbar vor dem Gebäude liegen. Sie waren offenbar aus einem der Fenster ihrer Wohnung gestürzt.

Ganz in ihrer Nähe stießen Beamte auf einen 23-Jährigen. Wie die Sprecherin sagte, hätten die Ermittlungen ergeben, dass der Mann zuvor in die Wohnung der Verletzten eingebrochen war. Ob sie und der Einbrecher sich kannten und wie es zu dem Sturz kam, konnte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Samstag nicht sagen. Das alles sei nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kripo der Polizeidirektion-West übernommen habe. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen, weil ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne.