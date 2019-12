dpa/ Ronald Bonß Bild: Audio: Inforadio | 19.12.2019 | Sandra Blome vom Friedrich-Loeffler-Institut

120 Kilometer an polnischer Grenze - Brandenburg fängt mit Zaunbau gegen Schweinepest an

19.12.19 | 14:45 Uhr

Ab Freitag stellt Brandenburg 120 Kilometer Zaun entlang der polnischen Grenze auf. Diese Elektro- und Duftzäune sollen etwaige mit der Afrikanischen Schweinepest infizierte Wildschweine fernhalten. "Nutzlos", meinen die einen. "Anderswo erfolgreich", die anderen.



Das Land Brandenburg beginnt am Freitag an der polnischen Grenze mit dem Bau von Schutzzäunen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Das teilte das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag mit. Zum Einsatz kommen nach Angaben des Landesbauernverbands Elektro- und Duftzäune. Sie kosten insgesamt etwa 160.000 Euro und sind rund 90 Zentimeter hoch.



Zäune sollen keine Einzelmaßnahme sein

Geplant ist bislang der Aufbau entlang von 120 Kilometern des insgesamt 280 Kilometer langen Grenzverlaufs zwischen Brandenburg und Polen. Die ersten Wildschutzzäune sollen in der Nähe von Guben im Landkreis Spree-Neiße errichtet werden. Schwerpunkte der Präventionsmaßnahmen sind zudem der Landkreis Oder-Spree sowie die Stadt Frankfurt (Oder). Die Zäune kommen nach Informationen von Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zuerst da zum Einsatz, wo auf polnischer Seite die sogenannten Restriktionszonen sind. Das sind die Pufferzonen um die Gebiete, wo infizierte Tiere gefunden wurden. Die Ministerin betonte am Donnerstag im rbb, die Zäune seien keine Einzelmaßnahme, sondern "Teil unseres Werkzeugkoffers, gegen die Afrikanische Schweinepest." Der Deutsche Jagdverband hält Zäune im Kampf gegen die Schweinepest für nutzlos, weil das Virus auch durch den Menschen verbreitet wird. Und auch Tino Erstling vom Landesbauernverband sagt, einen hundertprozentigen Schutz böten Zäune nicht. "Deshalb brauchen wir neben den Zäunen auch unbedingt Kampagnen, um die Menschen zu sensibilisieren", räumt Sandra Blome vom Friedrich-Loeffler-Institut ein. Es gebe tatsächlich keinen wildschweindichten Zaun. Die Zäune dienten aber als Barriere und seien sinnvoll eingesetzt wirkungsvoll. "Sie haben auch in Tschechien und Belgien sehr gute Dienste geleistet", sagte Blome dem rbb weiter.

Kosten für den Aufbau der Zäune übernimmt das Land

Ministerin Nonnemacher wies daraufhin, dass die Zäune, die ab Freitag in Brandenburg zum Einsatz kommen, sich deutlich von dem festen metallenen Zaun unterschieden, den die Dänen an der Grenze zu Deutschland errichtet haben. Man wolle keinen Grenzzaun errichten, sondern bei der jetzt gesteigerten Gefährdung diese mobilen Wildschutzzäune als Teil des "Werkzeugkoffers gegen die Afrikanische Schweinepest" und als zeitlich begrenzte Maßnahme nutzen. Nonnemacher wies daraufhin, dass die Landkreise an polnischen Pufferzonen jetzt auch verstärkt bejagt und dort auch verstärkt nach verendeten Tieren gesucht würde. Die Wildschutzzäune sollen je nach Gefährdungslage entlang der Neiße und Oder zum Einsatz kommen und täglich abgegangen und kontrolliert werden. Die Kosten für den Aufbau der Zäune übernimmt das Land Brandenburg, die Entscheidung über den genauen Verlauf treffen die Landkreise.

Seuche befindet sich in maximaler Wachstumsphase

Derzeit ist noch kein Fall der Schweinepest in Deutschland bekannt. Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald befindet sich die Seuche in Westpolen aber in einer Phase des maximalen Wachstums.

Das Vorgehen im Ernstfall Schweinepest-Verordnung Sollte die Schweinepest in einem deutschen Schweinestall vorkommen, greift die sogenannte Schweinepest-Verordnung [bgbl.de].

Vorgehen bei infiziertem Schwein in Deutschland Variante 1 - Infiziertes Wildschwein Wird die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein nachgewiesen, wird rund um den Fundort eine Sperrzone eingerichtet. Dabei handelt es sich um ein Gebiet von mindestens 15 Kilometern rund um den Fundort. Dieses gilt dann als gefährdetes Gebiet. Sollte es zu einem Schweinepest-Ausbruch in Brandenburg kommen, sieht der Seuchenalarm-Plan drei Restriktionszonen vor mit einer Kernzone von drei Kilometern um den Fundort des verendeten Wildschweins. Aus diesem dürften keine Hausschweine mehr herausgebracht werden. Sie dürfen aber auch nicht mehr draußen gehalten werden und Grünfutter innerhalb der Sperrzone nicht mehr an Hausschweine verfüttert werden. In der Realität werden daher die meisten Halter ihre Tiere töten lassen. Intensiviert wird in der Sperrzone nach einem Fund die Bejagung von Schwarzwild: Je näher der Fundort, desto intensiver die Maßnahmen zur Reduktion des Bestands. Ziel ist es, unbedingt zu vermeiden, dass möglicherweise erkrankte Tiere aus der Kernzone abwandern. Das Veterinäramt kann den Sperrkreis frühestens sechs Monate nach dem letzten Nachweis von ASP bei Wildschweinen aufheben. Variante 2 - Infiziertes Hausschwein Variante Hausschwein: Infiziert sich ein Hausschwein mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP), müssen alle Tiere des Betriebs sofort getötet und unschädlich beseitigt werden. Zudem wird es zwei Schutzzonen um das Gelände geben: Zum einen drei Kilometer um den betroffenen Betrieb einen Sperrbezirk. Für alle Schweine in diesem Schutzraum gibt es innerhalb von einer Woche eine klinische Untersuchung durch die Behörden. Selbst Haustiere dürfen nur mit Genehmigung in oder aus der Sperrzone gebracht werden. Hunde und Katzen müssen im Haus bleiben. Zusätzlich zum Sperrbezirk gelten mindestens sieben Kilometer um die Sperrzone als Beobachtungsgebiet. In beiden Zonen gilt ein Transportverbot für Schweine und ein Verbot für künstliche Besamung. Die Behörde kann die Maßnahmen frühestens aufheben, wenn nach Grobreinigung und Desinfektion des Betriebes innerhalb von 45 Tagen kein weiterer ASP-Fall im Sperrbezirk aufgetreten ist. Zudem sollen elektrische Netze verhindern, dass bereits infizierte Wildschweine mit Schweinen aus der Landwirtschaft in Kontakt kommen. Wenn in Deutschland ein Seuchenfall (egal, ob Wild- oder Hausschwein) auftritt, darf deutsches Schweinefleisch außerhalb der Europäischen Union nicht gehandelt werden. Variante 3 - Infiziertes Schwein in Berlin Gibt es einen Fall von Afrikanischer Schweinepest in Berlin, ist nicht der Senat, sondern sind die jeweiligen Berliner Bezirke selbst zuständig dafür, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dennoch gibt es von der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz Vorgaben: Auch in der Hauptstadt wird der Fundort des Wildschweines abgesperrt und desinfiziert. Im Anschluss wird es auch hier zwei Sperrkreise geben. Der unmittelbare Sperrkreis um den Fundort wird wahrscheinlich 1,5 Kilometer betragen. Um diesen soll es einen weiteren Beobachtungskreis geben. Die genauen Größen werden nach Angaben des Senats vom zuständigen Bezirksamt festgelegt.

Bei infizierten Hausschweinen gilt auch hier ein Sperrbezirk von mindestens 3 Kilometer und ein darumherumliegendes Beobachtungsgebiet von mindestens 10 Kilometern.

Da die Sperrkreise teils die Bezirksgrenzen überschreiten können, wird es in solchen Fällen einen sehr hohen Abstimmungsbedarf geben.



Welche Vorsichtsmaßnahmen werden ergriffen Was das Verbraucherschutzministerium Brandenburg empfiehlt - Zugang fremder Personen auf das unbedingt Nötigste beschränken - Stall nur nach Desinfektion von Schuhen und mit Schutzkleidung betreten - Zukauf von Tieren nur nach bekanntem Gesundheitsstatus - keine Verfütterung von Speiseabfällen - Einstreu und Futter vor Wildtieren geschützt lagern - Schadnagerbekämpfung senkt Risiko von Seucheneinschleppung - hygienische Trennung von Jagdzubehör und Schweinehaltung - Freiland- und Auslaufhaltungen sollten mit doppelten sicheren Zäunen Kontakt zu Wildtieren ausschließen Hygiene und manuelle Trennung Jeder Kontakt von Haus- zu Wildschweinen muss ausgeschlossen werden. Einige Landwirte treffen bereits Sicherheitsmaßnahmen, überprüfen etwa in hohem Takt alle Zäune oder schulen ihr Personal hinsichtlich Vorkehrungen. Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Technik werden akribisch desinfiziert und gereinigt. Nach Informationen des rbb sind auch Schilder mit der Aufschrift "Achtung! Betreten verboten, Seuchengefahr" gefragt. Landwirte aus den Landkreisen hätten sich außerdem bereits hinreichend mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln eingedeckt. Jäger erhalten Geld für Blutprobe toter Tiere Da ein erkranktes Tier mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, sollen verdächtige Kadaver sowie Tiere mit Blut an Haut oder Schnauze sofort gemeldet werden. Jäger in Brandenburg, die tote Wildschweine melden und ihnen eine Blutprobe entnehmen erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Jagdquote und Abschussprämien für Wildschweine sind inzwischen auch in Berlin erhöht worden. Pro erlegtem Tier gibt es jetzt 100 Euro für die sechs Stadtjäger, die in der Hauptstadt Schweine schießen dürfen. Die Auswertung der Blutprobe dauert etwa 24 Stunden. Anfassen oder gar transportieren solle man tote oder erkrankte Schweine auf keinen Fall, warnte DJV-Experte Reinwald. Bei verdächtigen Tieren wird eine Blutprobe entnommen, die dann in der Tierseuchendiagnostik im Landelabor Berlin-Brandenburg untersucht wird. Zudem sollte der genaue Fundort vermerkt werden. Brandenburgs Landestierarzt Stephan Nickisch sagte, bei einem ASP-Nachweis werde ein Krisenstab einberufen und mit den Bekämpfungsmaßnahmen - wie dem Einrichten einer Sperrzone – begonnen. Entsorgung von Speiseresten Wer aus von der Schweinepest betroffenen Regionen nach Deutschland einreist, sollte Speisereste ausschließlich in geschlossenen Behältern (Abfallbehältern) entsorgen. In rohem Fleisch, gepökelten oder geräucherten Fleischwaren wie Schinken und Würsten (z.B. Salami) ist das Virus monatelang ansteckungsfähig.

Wie reagieren andere betroffene Länder Bis Anfang Dezember 2019 waren in Polen laut dem Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) Greifswald, das in großem Umfang über die Tierseuche forscht, insgesamt 2.170 infizierte Wildschweine erfasst worden. Hausschweine waren hier nur 48 infiziert. Die meisten infizierten Hausschweine gab es bislang in diesem Jahr mit 1.691 betroffenen Tieren in Rumänien. In allen anderen Ländern sind die Zahlen maximal zweistellig.

Binnen eines Jahres breitete sich der für Haus- und Wildschweine tödliche Erreger in großen Teilen Chinas und Vietnams aus. Auch Osteuropa, Russland, die Mongolei, weitere asiatische und viele afrikanische Staaten sind betroffen. Als einzigem der in Europa vom aktuellen Seuchenzug betroffenen Länder gelang es bisher Tschechien, Infektionsherde hermetisch abzuriegeln und das Virus wieder loszuwerden. Etwa ein Jahr nach einem Ausbruch im Jahr 2017 galt das Land wieder als seuchenfrei. Dänemark will seinen Schweinebestand mit einem etwa 70 Kilometer langen Zaun entlang der Grenze zu Deutschland schützen. Auch die Ausdünnung der in einigen Bundesländern sehr großen Schwarzwildbestände gilt als ein Mittel zur Seuchenprävention. Auch in Brandenburg werden wegen der drohenden Schweinepest-Gefahr mehr Wildschweine gejagt.

Zu erwartende wirtschaftliche Folgen Was bedeutet ein Schweinepest-Fall für den Landwirt Einer Mitteilung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg aus dem Dezember 2018 zufolge, halten Viehbauern rund 750.000 Schweine in Brandenburg (laut Senatsverwaltung werden in Berlin nur rund 1.000 Schweine gehalten). Ein ASP-Befall – und auch schon nur ein infiziertes Schwein - kann für Landwirte den wirtschaftlichen Ruin bedeuten. Beim Nachweis bei einem Hausschwein muss der ganze Bestand getötet werden. Zwar seien Landwirte im Fall eines Seuchenbefalls versichert, erklärt Landesbauernpräsident Wendorff dem rbb. "Wir haben natürlich Vorsorgeversicherungen, sogenannte Tierseuchenversicherungen, die für den Schaden aufkommen." Sie ersetzt dem Landwirt den Nettowert der Tiere. Allerdings würden diese in der Regel nicht für Folgeschäden aufkommen. Müsse der komplette Schweinebestand im Fall einer Schweinepest gekeult werden und stünde der Stall infolge dessen ein Jahr leer, sei der Landwirt auf sich allein gestellt, so Wendorff. Beispiel China Etwa ein Viertel aller Schweine auf der Welt dürfte an der Afrikanischen Schweinepest sterben. Das prognostizierte der Präsident der Weltorganisation für Tiergesundheit. Dies mache Schweinefleisch teurer und könne Engpässe bei dem Lebensmittel und anderen aus Körperteilen des Schweins hergestellten Produkten nach sich ziehen, darunter der Blutverdünner Heparin. Die Tierseuche hat im vergangenen Jahr China erreicht, wo die Hälfte aller Schweine auf der Welt lebt, was eine globale Krise entfacht hat. Der Preis von Schweinefleisch hat sich in China innerhalb eines Jahres verdoppelt. Auch in Deutschland ist dadurch der Preis für Schweinefleisch merklich angestiegen. Schon heute hat die Schweinepest in China mehr als eine Billion Yuan, umgerechnet 127 Milliarden Euro, an direkten wirtschaftlichen Schäden angerichtet, schätzte ein Mitarbeiter von Chinas Landwirtschaftsuniversität.

