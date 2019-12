Bei Verkehrsunfällen auf Landstraßen in Südbrandenburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war am späten Freitagnachmittag der 30 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters auf der Landstraße zwischen Koßdorf und Lönnewitz (Elbe-Elster) aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.