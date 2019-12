Bild: dpa-Symbolbild/Carola Frentzen

60 Jahre "Brot für die Welt" - "Der Klimawandel frisst die Entwicklungsfortschritte"

01.12.19 | 12:19 Uhr

Der Slogan "Brot für die Welt" wurde vor 60 Jahren erfunden - und zwar im Berlin der Wirtschaftwunderjahre. Heute versteht sich die Spendenaktion der evangelischen Kirche als Kritik an den globalen Wirtschaftsstrukturen. Ab Sonntag wird wieder gesammelt. Von Matthias Bertsch

Dezember 1959: Die evangelische Kirche hat zu einer Spendenaktion für die hungernde Bevölkerung in den unterentwickelten Ländern aufgerufen. An einer Kundgebung in der Deutschlandhalle unter dem Motto "Brot für die Welt" nehmen etwa 14.000 Menschen teil. Hauptredner ist der politisch engagierte Pfarrer und Hochschullehrer Helmut Gollwitzer: "Wer den Notleidenden nur das Evangelium bringt und nicht zugleich mit dem Evangelium tätige Hilfe aus dem eigenen Opfer, der macht aus dem Evangelium fromme Sprüche." Gollwitzer spricht davon, dass zwei Drittel der Menschheit hungere, und der neue Wohlstand in Deutschland nicht zu einer Trägheit des Herzens führen dürfe.

Art der Hilfe ändert sich

Der Appell kommt an. Innerhalb weniger Wochen werden fast 20 Millionen DM gesammelt, die an Partnerorganisationen in Asien und Afrika fließen. Das hohe Spendenergebnis führt zu der Entscheidung, aus der einmaligen Aktion eine dauerhafte Institution zu machen: "Brot für die Welt" wird zu einem Hilfswerk. Doch die Art der Hilfe ändert sich bald, betont die Präsidentin der Organisation, Cornelia Füllkrug-Weitzel. "Früher hat man gesagt: Gib einem Mann einen Fisch, er wird einen Tag satt, gib ihm eine Angel, er ernährt sich für immer", erinnert sich Füllkrug-Weitzel. "Aber im Laufe der Jahrzehnte ist ja immer deutlicher geworden: Was hilft dem guten Mann die Angel am Meer, wenn kurz vor der Küste die Hochseeflotte der europäischen Fischerei die Meere leer fischt?"

mehr beim rbb dpa/Arno Burgi rbb exklusiv | Unnötige Verschwendung - Supermärkte werfen mehr Lebensmittel weg, als sie spenden

Kritik an den globalen Wirtschaftsstrukturen

Von Hilfe zur Selbsthilfe zur Kritik an globalen Wirtschaftsstrukturen und das heißt auch: Aufklärungsarbeit in Deutschland. Schon in den 1970er Jahren startet "Brot für die Welt" die Kampagne "Aktion e: einfacher leben, damit andere überleben". Es ging darum, wie Armut dort und Reichtum hier unmittelbar miteinander verknüpft sind, so der Leiter der Abteilung Politik bei "Brot für die Welt", Klaus Seitz. "Inwieweit verbrauchen wir für unseren Lebensstil Ressourcen, die eigentlich anderen Menschen zustehen? Inwieweit beschneiden wir deren Lebensmöglichkeiten, wenn wir zu viel konsumieren oder zu viel Auto fahren?" Die Bewegung für einen einfacheren Lebensstil habe sicherlich dazu beigetragen, die spätere Diskussion über nachhaltige Entwicklung und ein zukunftsfähiges Deutschland mit vorzubereiten, so Seitz.

Klimawandel frisst Entwicklungsfortschritte

Der Kampf gegen den Hunger bleibt ein Hauptziel für "Brot für die Welt". Aber daneben wird ein anderes immer wichtiger: die Gerechtigkeit. Dabei steht auch das Hilfswerk immer häufiger vor einem weiteren Problem. Einem, für das die Industrienationen nach Meinung des Hilfswerks die Hauptverantwortung tragen. "Der Klimawandel ist international anerkannt eine der zwei Hauptursachen für die weltweite Zunahme des Hungers und ohne die ganz entschiedene Eindämmung des Klimawandels hat Entwicklung auf die Dauer keine große Zukunft", so Cornelia Füllkrug-Weitzel. "Der Klimawandel frisst die Entwicklungsfortschritte auf." Deswegen sei der Kampf gegen den Klimawandel für ihr Hilfswerk schon seit über zehn Jahren ein ganz zentrales Anliegen. 60 Jahre nach der Gründung wird am Sonntag eine neue Spendenaktion eröffnet, die den allmählichen Wandel der Ziele von "Brot für die Welt" in drei Worte fasst: "Hunger nach Gerechtigkeit". Um diesen Hunger zu stillen, helfen keine Lebensmittelspenden für die Armen im Süden, sondern dass der reiche Norden unserer Erde sich ändert.