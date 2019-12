Der Bus- und Bahnbetrieb der Hauptstadt stellt sich in dem Spot augenzwinkernd in eine Reihe mit dem Taj Mahal im indischen Agra und dem Machu Picchu im peruanischen Anden-Gebirge.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen in die Liste des Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen werden. Zu diesem Zweck hat die BVG auf Youtube ein Bewerbungsvideo veröffentlicht, in dem sie unter anderem damit wirbt, die Berliner Mundart oder veraltete Technik zu erhalten.

Dass dieses Unterfangen "komplett bescheuert" ist, wie es in dem Werbefilm heißt, gibt die BVG selbst zu. Dennoch ruft sie Unterstützer dazu auf, in einer Abstimmung für die Aufnahme in die Weltkulturerbeliste zu votieren beziehungsweise in den sozialen Netzwerken eigene Argumente für die Ernennung zu liefern.

Bisher haben sich nur wenige Nutzer bei Instagram und Twitter unter den Hashtags #weltkulturerbebvg und #weilwirdichlieben zu Wort gemeldet. Auf Instagram spricht ein User davon, dass es nirgends so gut riechen würde wie bei der BVG - trotz Döner, Bier und schlechtem Wetter - und sie deshalb Weltkulturerbe werden müsse. Andere posten Bilder von sich mit dem passend zur Kampagne entwickelten Fotofilter. Zusätzlich bietet die BVG Merchandise-Artikel wie T-Shirts oder Stoffbeutel an, auf denen "Machu Picchu, Taj Mahal & BVG" steht.