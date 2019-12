rbb/Ackermann Audio: Inforadio | 07.12.2019 | Hans Ackermann | Bild: rbb/Ackermann

Unterwegs mit dem 218er - "Denn schiebt dit manchmal ganz schön"

08.12.19 | 10:23 Uhr

Selbst im Winter kann es sich lohnen, mit dem alten Doppeldecker der Linie 218 einmal die Havelchaussee entlang quer durch den Grunewald zu fahren. Entschleunigung pur, und der netteste Busfahrer Berlins, findet Hans Ackermann

Pünktlich um 10 nach 12 Uhr kommt Peter Hollunder mit seinem gelben Doppeldecker an der Haltestelle "Haus des Rundfunks" an. Es ist Sonntag, das Wetter ist ein wenig trübe. Deshalb steigen an der nächsten Station "Theodor-Heuss-Platz" heute nur wenige weitere Fahrgäste ein. Aus dem großen Kreisel heraus fahren wir nun einige Minuten die Heerstraße entlang, immer schnurgerade nach Westen. Dann biegt Busfahrer Hollunder plötzlich scharf links ab, nachdem er vorher – höchstpersönlich und per Mikrofon – den nächsten Halt ausgerufen hat: "Scholzplatz, Am Postfenn", knistert es aus den betagten Lautsprechern. Eine Frau, die gerade erst eingestiegen ist, steigt am Scholzplatz schon wieder aus. Sie sei "hier beim Italiener" zum Mittagessen verabredet, erklärt sie. Sonst würde sie gern mit uns mitfahren, aber heute ginge es leider nicht. "Viel Spaß und Gute Fahrt" wünscht sie noch.

Es geht los: der alte BVG-Doppeldecker Linie 218 | Bild: rbb/Ackermann

Mit Tempo 30 in den Grunewald

Eben noch im vierspurigen Großstadtverkehr, geht es nun direkt in den Grunewald hinein. Mit vorschriftsgemäßem Tempo 30 tuckern wir den "Postfenn" hinunter. Am Ende der schmalen Straße muss der Fahrer bremsen und noch einmal scharf links abbiegen. Denn direkt voraus, etwa 200 Meter breit, liegt die Havel. Es kann heikel werden an dieser Kreuzung, erzählt der Busfahrer: "Wenn es glatt ist, muss man hier abwärts aufpassen, dass man nicht ins Rutschen kommt. Denn wenn noch eine Menge Leute mit an Bord sind, dann schiebt dit manchmal ganz schön!"

infos im netz Streckenverlauf BVG-Linienbus 218 Die Fahrt mit der Buslinie 218 will ein bisschen geplant sein: Der Bus verkehrt wochentags nur im 2-Stundenrhythmus, am Wochenende alle 60 Minuten, immer zur vollen Stunde ab S-Bahnhof Messe Nord.

Ein "Geheimtipp"

Zum Glück hat der gebürtige Friedrichshainer jede Menge Erfahrung. 1978 hat er seinen Beruf "auf Zehlendorf gelernt", später dann auch Busse durch Neukölln gesteuert, sechs Tage pro Woche Schichtdienst am "Betriebshof Britz" absolviert. Rund um den Hermannplatz habe er "einiges erlebt". Hier auf der 218 seien die Fahrgäste aber durchweg entspannt. "Nette Leute, manchmal Einheimische, oft Touristen" – wie die drei jungen Männer aus Münster in Westfalen. Sie haben im Internet vom 218er gelesen, von dieser besonderen Fahrt zur Pfaueninsel. "Ein Geheimtipp", meint einer von ihnen. Tatsächlich haben sie das Oberdeck heute für sich allein, schauen durch die große Frontscheibe in den Wald und freuen sich schon auf die Überfahrt zur Pfaueninsel.

Fahrer Peter Hollunder ist eigentlich schon in Rente - wie sein Bus

Vor einigen Wochen war hier an der Havelchaussee noch alles bunt. Jetzt im Dezember haben die Laubbäume sämtliche Blätter verloren. Dadurch öffnet sich nach rechts immer wieder ein schöner Blick auf die Havel. In Fahrtrichtung links erstreckt sich kilometerweit der Grunewald. Kleine Hügel und Schluchten – fast "wie in den richtigen Bergen", meint Busfahrer Hollunder.



Auf der gesamten Havelchaussee gilt Tempo 30. Der schwere Bus wiegt sich sanft und sicher durch den Wald – später auch durch die beiden engen Haarnadelkurven vor "Lindwerder". Von dieser Haltestelle aus erreicht man die gleichnamige, etwa zwei Hektar große Havelinsel. 300 Meter lang und bewachsen mit hohen alten Linden, liegt sie malerisch in der "Lieper Bucht". Im Sommer würde man hier vielleicht aussteigen. An diesem etwas kühlen Dezembertag bleibt man aber auch gern im sehr gut beheizten Bus sitzen.

Begegnung im Wald: Der alte 218-er Bus trifft auf den neuen

Links das Wasser, rechts der Wald

Einige Haltestellen zuvor sind zwei Frauen mit ihrem Hund "Pelle" eingestiegen. Sie erzählen, dass sie in Schöneberg wohnen und seit Jahren immer sonntags mit dem 218er in den Grunewald fahren. Am liebsten laufen sie dann den "Havelweg" entlang: "Links das Wasser, rechts der Wald. Das ist so ein lichter und schöner Weg, im Sommer und im Winter. Deshalb lieben wir diesen Weg so. Und der Hund – im Sommer geht er Stöckchen holen im Wasser, im Winter trägt er das Stöckchen an Land." Im Bus sitzt auch eine Familie mit zwei kleinen Kindern aus Zehlendorf. Die Mutter erzählt von der "wunderschönen Wanderung" durch den Wald. "Jetzt freuen wir uns, dass wir mit dem Bus nachhause kommen können. Aber wir waren überrascht, dass er nur jede Stunde fährt". Es sei ein schönes Erlebnis für die Kinder, mit einem so alten Bus zu fahren.

Der Bus ist Baujahr 1987

Peter Hollunder ist – wie sein Bus – eigentlich schon im Ruhestand. Aber drei Mal im Monat setzt er sich an das Steuer des gelben Oldtimers. Der MAN ist Baujahr 1987, gehört einem privaten Verein und verkehrt als besondere Attraktion im Zwei-Stunden-Takt. Dazwischen setzt die BVG moderne Busse ein. Der Fahrplan sei so ausgelegt, dass sich die Busse beider Richtungen meistens an der Haltestelle "Grunewaldturm" begegnen würden, erklärt Hollunder. Auch heute winkt er dort seinem "modernen" Kollegen zu, als beide Busse in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeifahren.

Nun kommt schon bald die "Große Steinlanke", danach ruft der Fahrer die Haltestelle "Großes Fenster" aus. Hier kann man eigentlich in jeder Jahreszeit aussteigen und zur schönsten Bucht an der Berliner Havel hinunterlaufen. Wenn das recht flache Wasser in strengen Wintern zufriert, kann man dort sogar Eissegler erleben. Bei drei bis vier Windstärken rasen sie über das Eis – dort, wo im Sommer die Segelschule ihre gelben Ausbildungs-Jollen im Wasser hat. Heute aber bleibt man auch an dieser Station besser im Bus sitzen und fährt mit Peter Hollunder jetzt an seiner ganz persönlichen "Lieblingsstelle" vorbei. Eine breite Lichtung, die er vor einigen Wochen noch in ihrer ganzen herbstlichen Pracht erlebt hat. "Das ist hier alles voller Buchen. Und wenn sich das Laub einfärbt, so rötlich und dann die Sonne dazu durchstrahlt, dann ist das eine richtige Erholung, hier rechts und links."

Haltestelle am Grunewaldturm

"Nur für Radfahrer und für die BVG"

Die Havelchaussee stößt nun bald auf den Kronprinzessinnenweg, dort biegt der Bus scharf nach rechts und fährt parallel zur Avus bis zum S-Bahnhof Nikolassee. Danach kommt die Station Grunewald, hier steigen Fahrgäste ein und um. Manche sind gerade mit der S-Bahn eingetroffen, andere wechseln hier vom Bus in die Bahn. Durch den Ortsteil Wannsee hindurch geht es dann weiter bis zur Einfahrt in die Pfaueninselchaussee. Diese schmale Straße führt durch den Westlichen Düppeler Forst. Ein richtiger "Märchenwald" sei das, meint Peter Hollunder. Aber was macht er eigentlich, wenn ihm in hier ein anderes Fahrzeug entgegen kommt? "Naja, es hat keiner zu kommen, weil das nur für Radfahrer und für die BVG ist!"

Zurück am Ausgangspunkt in Charlottenburg

Einen blauen Diamanten gesehen

Nach einer kurzweiligen Dreiviertelstunde ist der 218er sicher am Ziel angekommen. Jetzt müssen alle aussteigen, danach kontrolliert Peter Hollunder seinen Bus auf Fundsachen und "andere Hinterlassenschaften". Aber alles ist blitzsauber, und Berlins nettester Busfahrer muss auch keine besonderen Vorkommnisse in sein "Fahrbericht"-Formular eintragen. Nun öffnet er die Tür und begrüßt die neuen Fahrgäste. Darunter britische Touristen, die sich schon auf die Fahrt freuen und den alten Bus "lovely" finden. Später steigen auch noch die beiden Spaziergänger aus Werder zu. Sie hatten heute im Wald schon eine sehr schöne Begegnung mit der Natur, wie einer erzählt: "Ich habe einen besonderen Vogel gesehen, einen Eisvogel. Ein blauer Diamant war das."