Jüdisches Lichterfest - Acht Tage lang erleuchtet die Welt im Chanukka-Schein

22.12.19 | 09:27 Uhr

Am Sonntag beginnt wieder Chanukka, das jüdische Lichterfest. Obwohl es viel älter als Weihnachten ist und an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels vor über 2.000 Jahren erinnert, wird es in mancherorts fast wie Weihnachten gefeiert. Von Miron Tenenberg

Im Wohnzimmer von Liv Nordstrom stehen an den Feiertagen sowohl eine Chanukkia, also der achtarmige Leuchter des jüdischen Lichterfestes, als auch ein kleiner Weihnachtsbaum. "Das feiern wir weniger wegen des religiösen Aspektes, sondern einfach, um gemeinsam mit der Familie Zeit zu verbringen", so Nordstrom.

"Chanukka war eher das religiöse Fest"

Der 38-jährige Texter und Übersetzer ist in einem religiös gemischten Haushalt groß geworden: seine Mutter jüdisch, sein Vater nichtreligiös - jedoch geprägt von der christlichen Mehrheitskultur. Als Kind hat Liv Nordstrom einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Festen gespürt: "Chanukka war eher das religiöse Fest, die alten Traditionen und Geschichten, das Wunder von Chanukka. Und Weihnachten war eher das Geschenke-Fest." Bei Chanukka sitzen Freunde und Familie beisammen, es gibt schlichtes Essen. Traditionell sind das Kartoffelpuffer und Öl-Gebäck, man spielt mit den Kindern ein kleines Kreiselspiel. Der jüdische Comiczeichner Ben Gershom hat das typisch und keineswegs überzeichnet in einem seiner Comics dargestellt. Während zur Weihnachtszeit die Fenster der Nachbarn durch blinkende Lichterketten atemberaubend illuminiert werden, sitzt seine jüdische Hauptfigur in einem dunklen Zimmer, in dem gerade mal eine kleine Chanukkia im Fenster einen Lichtschein wirft.

Manche Kinder bekommen Chanukka-Kalender

Chanukka ist ein bescheidener Feiertag. Es wird in vielen jüdischen Familien als Gegenstück zum allgegenwärtigen Weihnachten mit seinen vier Adventssonntagen, dem Adventskalender, den Weihnachtsmärkten, Weihnachtsmännern, Weihnachtsgänsen, Weihnachtsferien, Leckereien und Geschenken angesehen. Viele jüdische Eltern fühlen sich aber unter Druck gesetzt, den Kindern etwas Gleichwertiges bieten zu müssen. Weil es in Deutschland an Alternativen fehlt, werden sie erfinderisch wie Bata Ilan, die ihren Kindern jedes Jahr Chanukka-Kalender schenkt, also umgewidmete Adventskalender. "Ich denke schon, dass es so sehr viel auch mit Weihnachten zu tun hat, weil man einfach in einer christlichen Welt lebt und das dann einfach übernommen hat für die Kinder, damit sie nicht traurig sind", sagt Ilan.

Chanukka-Karten mit Motiven aus Deutschland

Allerdings erfordert der Umgang mit derlei Geschenken eine gewisse Kreativität - denn Chanukka fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum im weltlichen Kalender. Es wird acht Tage lang gefeiert, indem jeden Tag eine Kerze mehr auf der Chanukkia anzündet wird. "Wir nehmen die erste Kerze und von der ersten Kerze 24 Türchen zurück, weil der hat ja nun mal 24 Türchen", sagte die jüdische Mutter und meint damit den christlichen Adventskalender. Einen Weihnachtsbaum stellt sich Familie Ilan jedoch nicht in die Wohnung. "Könnte man eigentlich auch mal hinstellen und den als Chanukka-Baum betiteln. Aber ich glaube, das ist zu nahe dran an Weihnachten."

Nah dran am Chanukka-Geschäft ist Irina Bosak. Sie vertreibt selbstgemachte Chanukka-Postkarten: "Also, meine Postkarten sind eigentlich aus dem Wunsch entstanden, etwas zu haben, was ich selber schön finde. Ich wollte es nicht ganz überladen, nicht so kitschig haben. Es gibt ja Produkte aus Amerika, die sehr kitschig sind, sehr glitzerig und sehr golden. Und ich wollte gern ein bisschen was Schlichteres - und irgendwie auch etwas Selbstgemachtes fand ich wirklich eine schöne Idee. Und etwas aus Deutschland - was es so ja wenig gibt", erklärt Irina Bosak.



Motivpullis mit Rentier oder Davidstern

Die Postkarten gehen momentan sehr gut. Der Trend, dass Chanukka immer bunter und aufwändiger wird, ist aber auch ihr nicht entgangen. Bata Ilans siebzehnjährige Tochter Masha macht noch einen anderen Trend aus, der aus den USA nach Deutschland geschwappt ist. Denn zu Weihnachten werden immer häufiger überfrachtete Motiv-Pullover mit Rentieren oder Schneemännern getragen, die durchaus extra hässlich sein dürfen. "Da gibt es so eine Mit-Bewegung aus dem Jüdischen, gerade unter Jugendlichen, dass sie sich dann halt einen Pulli anziehen, wo ein Davidstern drauf ist. Aber ich würde mich das jetzt nicht mit einem Davidstern trauen - hier in Deutschland." So offensiv möchte Masha dann doch nicht zeigen, dass sie Jüdin ist - und mitten im Weihnachtsrummel Chanukka feiert.

