Das Kinderkrebszentrum der Berliner Charité nimmt derzeit keine neuen Patienten auf. Grund ist der akute Personalmangel bei den Pflegekräften, bestätigte Professor Ulrich Frey, Vorstand Krankenversorgung der Charité dem rbb-Inforadio. Die Entscheidung, derzeit keine neuen Kinderkrebspatienten aufzunehmen, sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen.



Derzeit sei jede 5. Stelle in der Kinder-Okologie nicht besetzt; de facto fehlten 10 von 50 Mitarbeitern, vor allem im Pflegebreich, so Frey. Mit diesem Personalbestand könne das Kinderkrebszentrum alle laufenden Behandlungen und Chemotherapien sichern, für weitere Patiernten gebe es aber keine Ressourcen mehr. Neu an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche werden an andere Behandlungszentren, beispielsweise nach Berlin-Buch, Cottbus oder auch Hannover weiter verwiesen.



Spätestens in der Weihnachtswoche soll der aktuelle Engpass überwunden sein. Dann, so hofft Charité-Vorstand Frey, werden drei Spezial-Pflegekräfte in die Kinder-Onkologie zurückkehren.