Nachdem mehrere dutzend Pakete in einem Gebüsch in der Saalestraße in Berlin-Neukölln gefunden worden waren, ist der Zusteller eines DHL-Subunternehmens entlassen worden. Wie DHL auf rbb-Anfrage am Donnerstag mitteilte, hat der Lieferant eines Service-Partners Hausverbot bekommen. Außerdem ist Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Der Zusteller soll die verschollenen Pakete an sich genommen und den Inhalt entwendet haben.