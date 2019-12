Polizei will Dieselfahrverbote automatisch überwachen

Die Polizei will Dieselfahrverbote in Berlin mit Kameras überwachen. Nur mithilfe der automatisierten Kennzeichenerkennung sind laut Polizeipräsidentin und Gewerkschaft regelmäßige Kontrollen möglich. Datenschutzrechtlich ist das System allerdings umstritten.

Um die Einhaltung von Dieselfahrverboten zu kontrollieren, will die Berliner Polizei Systeme zur automatisierten Kennzeichenerkennung nutzen. Das fordern Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in einem gemeinsamen Schreiben.

Diesel-Fahrverbot in der Silbersteinstraße gilt ab sofort

Bis Ende des Jahres sollen insgesamt acht derartige Verbotszonen in den Bezirken Mitte und Neukölln mit einer Länge von 2,9 Kilometern eingerichtet sein. Betroffen sind beispielsweise die Friedrichstraße zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden und die Leipziger Straße zwischen Leipziger Platz und Charlottenstraße.

Seit dem 22. November gibt es in der Neuköllner Silbersteinstraße eine Dieselverbotszone, in der ein Fahrverbot für alle Diesel bis einschließlich Abgasnorm 5 gilt. Ausgenommen sind laut Senat lediglich Anwohner und Personen, die ein berufliches oder privat begründetes Anliegen haben. Hintergrund der Regelung sind überhöhte Stickstoffdioxid-Werte. Durch die Fahrverbote für alte Diesel-Fahrzeuge soll die Luftqualität verbessert werden.

Fahrer von Diesel-PKW und Lastwagen, die unerlaubterweise die Verbotszonen befahren, sollen 25 bzw. 75 Euro Strafe zahlen. Kontrolliert werde das laut Senat durch die Polizei. Wie das personell bewerkstelligt werden soll, sei aber bis heute nicht geklärt, heißt es in dem Schreiben von Polizeipräsidentin und GdP.

"Der Personalkörper der Berliner Polizei gibt es nie im Leben her, dass wir alle Verbotszonen im Blick behalten und dort regelmäßig kontrollieren können", heißt es in dem Schreiben. Unter diesen Voraussetzungen könne die Kontrolltätigkeit nicht über "medienwirksame Großeinsätze" hinausgehen“.

Auf dieses Problem habe die Polizei von Beginn an hingewiesen und sich für eine Plakette oder eine technische Lösung ausgesprochen, allerdings bis heute keine Antwort der zuständigen Senatsverwaltungen erhalten. "Das Problem einfach an die Polizei abzugeben, wird nicht funktionieren", so GdP-Landesvize Stephan Kelm.